Ср, 21.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Видео В гнезде белых аистов вылупились все птенцы

Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no tiešraides

В гнезде белых аистов, расположенном на опоре линии электропередачи AS Sadales tīkls в Тукумском крае, вылупились все аистята.

Как и в прошлом году, в этом сезоне пара белых аистов отложила пять яиц.

Первого птенца пара аистов - Мама и Тио - встретили 15 мая около 18:20, а второго - после 21:30.

С появлением птенцов начался один из самых интересных этапов прямой трансляции. Как показали наблюдения в предыдущие годы, успешное взросление всех птенцов до возраста, когда они смогут летать, в значительной степени зависит от наличия кормовой базы в окрестностях гнезда.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх