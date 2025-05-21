Видео В гнезде белых аистов вылупились все птенцы

Как и в прошлом году, в этом сезоне пара белых аистов отложила пять яиц.

Первого птенца пара аистов - Мама и Тио - встретили 15 мая около 18:20, а второго - после 21:30.

С появлением птенцов начался один из самых интересных этапов прямой трансляции. Как показали наблюдения в предыдущие годы, успешное взросление всех птенцов до возраста, когда они смогут летать, в значительной степени зависит от наличия кормовой базы в окрестностях гнезда.