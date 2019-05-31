Возлюбленная Кайминьша покрасовалась в платье без бюстгальтера

Лидер KPV LV Артус Кайминьш в начале ноября начал совместную жизнь с фотографом, преподавателем английского языка и карьерным консультантом Еленой Соболевской. На днях девушка неожиданно опубликовала в социальных сетях весьма пикантные кадры.
В своем профиле в социальной сети Facebook Соболевская поделилась фотографиями, на которых она запечатлела себя в зеркале в белом платье - оно особенно подчеркнуло формы красавицы, к тому же, очевидно, что под ним нет бюстгальтера.
Соболевская позволила разглядеть свой привлекательный образ как спереди, так и сзади.
Конечно, такие кадры пришлись по душе многим подписчикам девушки.
"Какие формы! Лена, тяжело восхищаться, так как приходится бороться с женксой завистью", - написала одна из подписчиц Соболевской.