Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Возлюбленная Кайминьша покрасовалась в платье без бюстгальтера

Лидер KPV LV Артус Кайминьш в начале ноября начал совместную жизнь с фотографом, преподавателем английского языка и карьерным консультантом Еленой Соболевской. На днях девушка неожиданно опубликовала в социальных сетях весьма пикантные кадры. 

​В своем профиле в социальной сети Facebook Соболевская поделилась фотографиями, на которых она запечатлела себя в зеркале в белом платье - оно особенно подчеркнуло формы красавицы, к тому же, очевидно, что под ним нет бюстгальтера. 

Соболевская позволила разглядеть свой привлекательный образ как спереди, так и сзади. 

Конечно, такие кадры пришлись по душе многим подписчикам девушки. 

"Какие формы! Лена, тяжело восхищаться, так как приходится бороться с женксой завистью", - написала одна из подписчиц Соболевской. 

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