"Лучше выборы": оппозиция в Рижской думе не пойдет на сделку с "Согласием" и ЧСР

Даже если бы они получили какие-то предложения от "Согласия" или ЧСР, власть у них была бы только теоретически, так как на практике решающее слово все равно было бы у правящей коалиции.

Руководители оппозиционных фракций заявили, что не хотят, чтобы "Согласие" и ЧСР решали свои проблемы через них,

и не видят возможности сотрудничать с четырьмя исключенными из "Согласия" депутатами, в том числе из-за разных идеологических ценностей.

Председатель фракции "Для развития Латвии" Виестур Зепс отметил, что ситуация в Рижской думе меняется очень стремительно, и как только будут какие-то новые повороты, оппозиция их оценит.

Председатель думской фракции Национального объединения "Все для Латвии"-"ТБ"/ДННЛ Наурис Пунтулис сказал, что хотя представители оппозиции долго совещались, их мнения существенно не расходятся.

Председатель фракции "Единства" Вилнис Кирсис заявил, что оппозиция готова перенять власть в Рижской думе, но не "таким мистическим образом", а в результате выборов.

Он считает, что работу в думе надо начинать с "белого листа", то есть через внеочередные выборы.

На вопрос, не планирует ли оппозиция сместить с должности новоизбранного мэра Риги Дайниса Турлайса (ЧСР), Зепс ответил, что этот вопрос стоит в повестке дня, но сейчас отстранение Турлайса от должности помогло бы этим фракциям во взаимной борьбе.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе.

За нового мэра Риги Дайниса Турлайса (ЧСР) проголосовали все 32 депутата правящей коалиции. Рассмотрение вопроса о втором вице-мэре вместо Олега Бурова вчера было отложено. По неофициальной информации, на пост выдвигается представитель "Согласия" Сандрис Бергманис.

Однако вскоре агентство LETA выяснило, что во фракции "Согласия" произошел раскол, причем именно по вопросу об избрании Бергманиса.

Вечером из фракции за грубые нарушения были исключены четыре человека - вице-мэр Вадим Баранник, депутаты Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

Это означает, что у правящей коалиции больше не 32 голоса, а 28, как и у оппозиции Рижской думы.