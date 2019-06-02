Ученые нашли окаменелый косяк из рыб: его возраст составляет 50 млн лет

Исследователи обнаружили окаменелость, на которой видны отпечатки 259 мелких рыб, которые все смотрят в одном направлении.

Возраст ископаемого составляет по крайней мере 50 млн лет.

Ученые из Аризонского университета нашли окаменелости в одном из музеев Японии, когда они изучали объемную коллекцию ископаемых. Все рыбы принадлежат к давно вымершему виду Erismatopterus levatus. Они водились в горных озерах.

ФОТО: Nobuaki Mizumoto, Shinya Miyata and Stephen C. Pratt

Несмотря на то, что исследователям не удалось выяснить причину смерти рыб, они думают, что на косяк обрушилась песчаная дюна.

Учитывая, что все рыбы смотрят в одном направлении, ученые допускают, что эти рыбы перемещались косяками - вид поведения, который в наше время можно наблюдать у многих видов рыб.