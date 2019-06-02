Ученые нашли окаменелый косяк из рыб: его возраст составляет 50 млн лет

Американские ученые нашли самое древнее доказательство того, что рыбы перемещаются косяками, исходя из социальных причин.
Исследователи обнаружили окаменелость, на которой видны отпечатки 259 мелких рыб, которые все смотрят в одном направлении.
Возраст ископаемого составляет по крайней мере 50 млн лет.
Ученые из Аризонского университета нашли окаменелости в одном из музеев Японии, когда они изучали объемную коллекцию ископаемых. Все рыбы принадлежат к давно вымершему виду Erismatopterus levatus. Они водились в горных озерах.
Несмотря на то, что исследователям не удалось выяснить причину смерти рыб, они думают, что на косяк обрушилась песчаная дюна.
Учитывая, что все рыбы смотрят в одном направлении, ученые допускают, что эти рыбы перемещались косяками - вид поведения, который в наше время можно наблюдать у многих видов рыб.
Как указано в исследовании, опубликованном научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, каждая особь из косяка перемещалась, руководствуясь двумя принципами: они приближаются к тем рыбам, которые плывут вдалеке и отдаляются от тех, кто находится ближе. Таким образом и получается косяк рыб.