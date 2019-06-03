Яркое мероприятие, как обычно, посетили многие известные в Латвии персоны - любители мороженого: художница Иева Бондаре, модель и участница конкурсов красоты Диана Кубасова, шоумен Мартиньш Капземс, мастер по тортам Анна Бирмане, стилист и автор вдохновляющего блога Morethansize.com Индра Салцевича, музыкант Алекс Силверс, радиоведущая Иева Адамс и другие. Оцените стиль знатных сладкоежек!