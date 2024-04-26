Фото Заказов на тысячи евро: Facebook кишит жалобами жителей Эстонии на продавца товаров из РФ

"Ищу людей, кто заказал в этих группах товар и не получил ничего, для того, чтобы подать коллективную жалобу в полицию!" - так начинается публикация, которая облетела весь Facebook. Пострадавших от рук группы "Товар из России с доставкой в Эстонию" долго искать не пришлось, но то, сколько их - поразит каждого, сообщает портал Rus.Postimees.