"Ищу людей, кто заказал в этих группах товар и не получил ничего, для того, чтобы подать коллективную жалобу в полицию!" - так начинается публикация, которая облетела весь Facebook. Пострадавших от рук группы "Товар из России с доставкой в Эстонию" долго искать не пришлось, но то, сколько их - поразит каждого, сообщает портал Rus.Postimees.
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Фото ⟩ Заказов на тысячи евро: Facebook кишит жалобами жителей Эстонии на продавца товаров из РФ
В группе "Книга Жалоб (Эстония)" в Facebook уже не первый раз появляется публикация, в которой женщина ищет людей, пострадавших от действий Facebook-групп "Товар из России с доставкой в Эстонию", "Товары из России с доставкой в Эстонию" и пользователя Макс Игрушкипечоры.
"Ищу людей, кто заказал в этих группах товар и не получил ничего, для того, чтобы подать коллективную жалобу в полицию! Это мошенница берет стопроцентную предоплату, но товар так и не высылает! Кому она должна, напишите, пожалуйста!" - пишет Татьяна (имя изменено, известно редакции), которая сама оказалась одной из пострадавших.