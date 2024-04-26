В Милане хотят запретить есть пиццу и мороженое?

Проект направлен на борьбу с шумными гражданами, которые наводняют улицы Милана в ночные часы. Предполагается, что запрет будет действовать с мая по ноябрь с 00:30 в будние дни и с 01:30 в выходные.

У жителей города еще есть шанс подать апелляцию и предложить изменения в законе.

Кстати, это не первый раз, когда городские власти пытаются ввести подобные ограничения. Последняя попытка была в 2013 году. Тогда мороженщики организовали митинг возле ратуши.

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