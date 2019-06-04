Врач-онколог рассказал, как загореть без вреда для кожи

По мнению медика, ультрафиолет необходим для здоровья человека, однако привычка "жариться" на солнце очень опасна, так загорать нельзя - следует всячески избегать прямых солнечных лучей. Специалист отметил, что

наиболее полезными являются рассеянные солнечные лучи, поэтому, чтобы не навредить коже, следует загорать в тени, под тентом и к тому же быть одетым, пусть и легко.

Кроме того, онколог советует пользоваться солнцезащитными кремами с индексом SPF от 40 и выше. При этом даже при использовании средств защиты от ультрафиолета лучше не находиться под прямыми солнечными лучами.

После купания врач порекомендовал наносить крем или лосьон заново, даже если до этого использовалось водостойкое средство.

"Загорать можно с раннего утра до полудня и с 16.00 до заката. В середине дня это категорически не рекомендуется, особенно детям", - подчеркнул Андрей Розин.

Специалист предупредил, что одним из предрасполагающих к возникновению меланомы факторов являются частые солнечные ожоги, полученные в детском возрасте.

По мнению Розина,