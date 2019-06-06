Чт, 6.06.2019
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Каменских опубликовала откровенное фото из душа

Настя Каменских

ФОТО: https://www.instagram.com/kamenskux/

Украинская певица Настя Каменских недавно стала женой продюсера и исполнителя Потапа (Алексея Потапенко). Пара на протяжении делалась трогательными снимками своей свадебной церемонии, а также фрагментами своего медового месяца. Теперь исполнительница решила опубликовать на своей странице смелое фото без бюстгальтера. 

Этим снимком Настя хотела привлечь внимание к количеству просмотров композиции "Константа", которую звезда исполнила вместе с супругом.

На данный момент ролик посмотрело 4 млн человек. 

"Быть вместе в своем собственном мире. 4 000 000 просмотров #константа @realpotap ! Magic of love", - написала она. 

Опубликованное фото прокомментировал и сам Потап. Алексей оставил эмодзи в виде многозначительных сердечек и огня. 

За 18 часов снимок получил свыше 250 тысяч лайков. Но не все пользователи положительно отреагировали на смелое фото. Были и такие, кто посчитали, что Настя слишком откровенна. 

Ранее снимок Каменских в купальнике вызвал бурную критику в Сети.

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