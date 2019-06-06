Каменских опубликовала откровенное фото из душа

Опубликованное фото прокомментировал и сам Потап. Алексей оставил эмодзи в виде многозначительных сердечек и огня.

За 18 часов снимок получил свыше 250 тысяч лайков. Но не все пользователи положительно отреагировали на смелое фото. Были и такие, кто посчитали, что Настя слишком откровенна.