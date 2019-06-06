Чт, 6.06.2019
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"Всех обломал": Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова

Бари Алибасов

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Адвокат Сергей Жорин поделился в Twitter подробностями завещания российского продюсера Бари Алибасова. Юрист утверждает, что он тоже указан в документе. Кроме того, он намекает на неожиданный поворот для наследников. 

По его словам Жорина, документ был составлен около семи лет назад.

Накануне в СМИ появилось сообщение, что Бари Каримыч доставлен в больницу  имени Н. Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока. Подробности произошедшего не раскрываются. 

После того, как журналисты распространили слухи о смерти продюсера, родные и пресс-секретарь звезды выступили с заявлением, что Бари Каримыч жив, но его состояние тяжелое. 

Медики диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени и желудка второй степени, а также ожег дыхательных путей. 

В свою очередь бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал, что все, что он знает - это то, что состояние Алибасов тяжелое. Продюсер три дня проведет на обезболивающих препаратах, а потом его возможно прооперируют. 

Telegram-канал Baza пишет, что к звезде не пускают его супругу Лидию Федосееву-Шукшину.

Напомним, 6 июня Бари Алибасову исполнилось 72 года. 

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