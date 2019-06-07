Постоять под тем самым небом: сериал вызвал наплыв туристов в Чернобыле

Местные туристические агентства журналистам Reuters рассказали, что с момента выхода сериала количество резерваций на экскурсии выросло на 40%.

В апреле исполнилось 33 года с ядерной катастрофы в Чернобыле. В 1986 году 26 апреля после неуспешного эксперимента взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС, выбросив огромное облако радиоактивного загрязнения, которое ветра разнесли по большой части Европы. Особенно сильно пострадали Украина, Беларусь и Россия.

В сериале подчеркиваются неспособность советского правительства должным образом отреагировать на катастрофу, безответственность должностных лиц и культура "умалчивания". В Латвии сериал можно посмотреть на смарт-телевидении LMT.

Несмотря на то, что минисериал состоит всего лишь из пяти серий, последняя из которых вышла на этой неделе. Сериал стремительно стал сенсацией во многих странах по всему миру и особенно в США, он получил восторженные отзывы и от телевизионных критиков, и от рядовых зрителей.

Основываясь на рейтингах портала IMDB, журнал The Economist подсчитал, что "Чернобыль" стал самым высоко оцениваемым сериалом в историии - средняя оценка одной серии составляет 9,7 баллов из 10.

От "Чернобыля" отстают даже такие хваленые и названные шедеврами сериалы как Breaking Bad ("Во все тяжкие") и первый сезон American Crime Story ("Американская история преступлений") о деле О. Джея Симпсона.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Директор агентства SoloEast Tours Сергей Иванчук рассказал журналистам, что в мае было обслужено на 30% больше туристов, чем в тот же месяц в прошлом году. Количество резерваций также возросло на 40%.

Похожие цифры назвал руководитель Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко. Его компания предлагает особенную экскурсию, в которую включены многие встречающиеся в сериале места, например, бункер, в котором местные ответственные за принятие решений чиновник отказались проводить эвакуацию.

Экскурсия на английском языке для одного человека стоит 90 евро.

Туристы в центре Киева могут сесть на автобус и, проехав 120 километров, оказаться в окрестностях Чернобыля. Там можно осмотреть мемориалы в память о жертвах катастрофы, посетить заброшенные села и отобедать в единственном ресторане Чернобыля.

Далее туристам предлагается посетить четвертый реактор Чернобыльской АЭС, ядро которого с 2017 года закрывает металлический саркафаг, высота которого достигает 100 метров. Вечером экскурсия завершается прогулкой по Припяти, где в свое время проживали сотрудники Чернобыльской АЭС и их семьи.

"Сюда приезжает много людей. Они задают много вопросов о сериале, обо всех событиях. Люди становится любопытнее", - рассказала гид Виктория Брожко.

Все же интересно узнать, как снимались сцены Припяти в микрорайоне Вильнюса Фабийонишкес, который больше всего напоминает "Атомный город", где до катастрофы 1986 года проживало около 50 000 человек. Репортаж о том, что происходило по другую сторону съемочных камер, можно прочитать по этой ссылке.

ГАЛЕРЕЯ: Съемки сериала "Чернобыль" в Литве

Гид Брожко настаивает на том, что экскурсии в зону отчуждения являются безопасными.