Постоять под тем самым небом: сериал вызвал наплыв туристов в Чернобыле

С начала мая резко увеличилось число туристов, которые отправляются в Украину осмотреть место аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Большой интерес мировой общественности можно легко объяснить - причиной послужил получивший великолепные отзывы сериал Chernobyl ("Чернобыль"), снятый американским телеканалом HBO. В сериале изображена история страшнейшей ядерной катастрофы и ее расследование.
Местные туристические агентства журналистам Reuters рассказали, что с момента выхода сериала количество резерваций на экскурсии выросло на 40%.
В апреле исполнилось 33 года с ядерной катастрофы в Чернобыле. В 1986 году 26 апреля после неуспешного эксперимента взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС, выбросив огромное облако радиоактивного загрязнения, которое ветра разнесли по большой части Европы. Особенно сильно пострадали Украина, Беларусь и Россия.
В сериале подчеркиваются неспособность советского правительства должным образом отреагировать на катастрофу, безответственность должностных лиц и культура "умалчивания". В Латвии сериал можно посмотреть на смарт-телевидении LMT.
Несмотря на то, что минисериал состоит всего лишь из пяти серий, последняя из которых вышла на этой неделе. Сериал стремительно стал сенсацией во многих странах по всему миру и особенно в США, он получил восторженные отзывы и от телевизионных критиков, и от рядовых зрителей.
Основываясь на рейтингах портала IMDB, журнал The Economist подсчитал, что "Чернобыль" стал самым высоко оцениваемым сериалом в историии - средняя оценка одной серии составляет 9,7 баллов из 10.
От "Чернобыля" отстают даже такие хваленые и названные шедеврами сериалы как Breaking Bad ("Во все тяжкие") и первый сезон American Crime Story ("Американская история преступлений") о деле О. Джея Симпсона.
Директор агентства SoloEast Tours Сергей Иванчук рассказал журналистам, что в мае было обслужено на 30% больше туристов, чем в тот же месяц в прошлом году. Количество резерваций также возросло на 40%.
Похожие цифры назвал руководитель Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко. Его компания предлагает особенную экскурсию, в которую включены многие встречающиеся в сериале места, например, бункер, в котором местные ответственные за принятие решений чиновник отказались проводить эвакуацию.
Экскурсия на английском языке для одного человека стоит 90 евро.
Туристы в центре Киева могут сесть на автобус и, проехав 120 километров, оказаться в окрестностях Чернобыля. Там можно осмотреть мемориалы в память о жертвах катастрофы, посетить заброшенные села и отобедать в единственном ресторане Чернобыля.
Далее туристам предлагается посетить четвертый реактор Чернобыльской АЭС, ядро которого с 2017 года закрывает металлический саркафаг, высота которого достигает 100 метров. Вечером экскурсия завершается прогулкой по Припяти, где в свое время проживали сотрудники Чернобыльской АЭС и их семьи.
"Сюда приезжает много людей. Они задают много вопросов о сериале, обо всех событиях. Люди становится любопытнее", - рассказала гид Виктория Брожко.
Все же интересно узнать, как снимались сцены Припяти в микрорайоне Вильнюса Фабийонишкес, который больше всего напоминает "Атомный город", где до катастрофы 1986 года проживало около 50 000 человек. Репортаж о том, что происходило по другую сторону съемочных камер, можно прочитать по этой ссылке.
ГАЛЕРЕЯ: Съемки сериала "Чернобыль" в Литве
Гид Брожко настаивает на том, что экскурсии в зону отчуждения являются безопасными.
"Во время посещения всей территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС можно получить облучение в примерно два микрозиверта. Примерно такое же облучение вы получаете после проведения целых суток дома", - заявила она.
Туристы оставляют весьма положительные отзывы об экскурсии.
"Нельзя приехать в Киев и не посетить это уникальное место. Мы сериал посмотрели только потому, что уже решили сюда поехать. Но я думаю, что под влиянием сериала, сильно увеличилось число туристов", - рассказал журналистам 39-летний медбрат из Великобритании Гарет Бароуз.
В свою очередь 18-летний студент из Нидерландов Тиме Босман обеспокоен тем, что от наплыва туристов могут быть негативные последствия.
"Здесь уже и так много туристов, что не дает тебе себя почувствовать так, как будто ты находишься в полностью заброшенном городе. Если сюда станут приезжать все больше людей, думаю, что опыт такого типа будет испорчен", - подчеркнул он.
Перед тем как начать написание сценария для сериала, в зону отчуждения отправился автор "Чернобыля" Крейг Мазин.
"Я не религиозный человек, но настолько верующим я себя еще никогда не чувствовал", - указал сценарист.
"Казалось таким странным ходить там, где ходили они. Стоять под тем же небом. В каком-то смысле я стал чувствовать себя ближе к ним", - рассказал Мазин в подкасте HBO.
В первые месяцы после катастрофы погиб 31 человек, позже еще 19 человек скончались от прямых последствий трагедии. Однако общее число умерших в результате радиационного облучения гораздо больше. В проведенном в Беларуси исследовании указано, что от вызванных радиацией онкологических заболеваний скончались 115 000 человек. Между тем подсчеты Международной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что таких случаев могло быть около 9000.
Материал составлен в сотрудничестве со смарт-телевидением LMT