Последние новости о состоянии Алибасова

"Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи", — сказал он.

Напомним, 4 июня произошел несчастный случай и Бари Каримыч выпил очиститель для труб вместо сока.

Продюсера доставили в больницу, где врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей.

В СМИ появились новости о предстоящей операции Бари Каримыча, но пока точных подтверждений этому нет.

Кроме того, 6 июня адвокат Сергей Жорин поделился в Twitter подробностями завещания российского продюсера Бари Алибасова. Юрист утверждает, что он тоже указан в документе. Он также намекает на неожиданный поворот для наследников.