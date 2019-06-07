Последние новости о состоянии Алибасова

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов введен в медикаментозный сон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря группы "На-На" Вадима Горжанкина.
"Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи", — сказал он.
Напомним, 4 июня произошел несчастный случай и Бари Каримыч выпил очиститель для труб вместо сока.
Продюсера доставили в больницу, где врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей.
В СМИ появились новости о предстоящей операции Бари Каримыча, но пока точных подтверждений этому нет.
Кроме того, 6 июня адвокат Сергей Жорин поделился в Twitter подробностями завещания российского продюсера Бари Алибасова. Юрист утверждает, что он тоже указан в документе. Он также намекает на неожиданный поворот для наследников.
В свою очередь, близкая подруга Бари Каримыча Лена Ленина пояснила, что продюсер изначально очень плохо видит, а также у него практически нет обоняния. Поэтому он выпил отраву залпом и не почувствовал подозрительный запах. Кроме того, Алибасов, когда голоден хватает со стола все подряд.
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Связалась с Бари и с его личным бессменным помощником Серёжей и оказалось, что ситуация, действительно, серьезная. (А никакой не пиар, как некоторые тут идиоты пишут, «придумал инфо-повод»). И что остаётся только молиться за Бари Каримовича и за то, что его организм выдержит это испытание. Бари - мой друг, и я давно знаю за ним такую особенность, как небрежность в запихивании в рот со стола с любых тарелок всего подряд, особенно когда торопится и голоден. Вот теперь и жажда подвела. И неважное зрение. Схватил не ту яркую бутылочку, приняв за сок жуткую бытовую химию. Разъедающую даже трубы, не то, что нежный пищевод! Как ребёнок, честное слово! Теперь в тяжелом состоянии в реанимации. Жалко до слез! А ведь завтра у него День рождения(((. Но у Бари мощная сила воли и железный организм, так что будем уповать на всегда благоволившую ему судьбу! Держитесь, Бари Каримович!