Последние новости о состоянии Алибасова

Связалась с Бари и с его личным бессменным помощником Серёжей и оказалось, что ситуация, действительно, серьезная. (А никакой не пиар, как некоторые тут идиоты пишут, «придумал инфо-повод»). И что остаётся только молиться за Бари Каримовича и за то, что его организм выдержит это испытание. Бари - мой друг, и я давно знаю за ним такую особенность, как небрежность в запихивании в рот со стола с любых тарелок всего подряд, особенно когда торопится и голоден. Вот теперь и жажда подвела. И неважное зрение. Схватил не ту яркую бутылочку, приняв за сок жуткую бытовую химию. Разъедающую даже трубы, не то, что нежный пищевод! Как ребёнок, честное слово! Теперь в тяжелом состоянии в реанимации. Жалко до слез! А ведь завтра у него День рождения(((. Но у Бари мощная сила воли и железный организм, так что будем уповать на всегда благоволившую ему судьбу! Держитесь, Бари Каримович!