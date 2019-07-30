Рецензия с опозданием: "Рокетмен" - человеческая драма, которой мы боимся

В Риге, конечно, никакой цензуры не было. Да и прям кадров, которые вызвали бы у меня откровенное омерзение, я не увидела.

В картине "Нимфоманка" Ларса фон Триера или "Реквием по мечте" Даррена Аронофски моментов, которые заставляют зажмуриться и захотеть исчезнуть на месте, гораздо больше.

Во время просмотра я всегда полагаюсь на собственное мнение. Так и здесь, я не увидела ничего, что стоило бы вырезать! Ну на самом деле? Вот кто не знает, что Элтон Джон гей? Этот факт меня совершенно не беспокоил. "Это не должны видеть дети?", - скажете вы. Тогда не показывайте этот фильм ребенку, а впрочем, как и ряд других фильмов, где есть ограничения по возрасту.

Но по большому счету, жаль того человека, который увидел в "Рокетмене" лишь пикантные сцены, а быть может и того больше, угрозу своей сексуальной ориентации.

Песни Элтона Джона являются огромным пластом музыкального культурного наследия. Этот факт не изменит ни его манера одеваться ни сексуальная ориентация.

На этот фильм стоит пойти для того, чтобы узнать историю жизни этого легендарного человека, ощутить всю боль его одиночества и испытать настоящую драму. Драму, которая не является художественным вымыслом - это суровая реальность, которой мы боимся.

Если в "Богемской рапсодии" композиции были вставками и шли вместе с повествованием, то в "Рокетмене" песни были вплетены в диалоги. Они стали неотъемлемой частью сюжета, фрагментами понимания персонажей и ключом к пониманию музыкального наследия Элтона Джона.

Сэр Элтон Джон всегда пел о том, что с ним происходило. Он был и остается предельно честен со своим слушателем.

Невероятно, но артист просто кричал при помощи музыки об отсутствии любви и понимания.

Это не музыкальное увеселительное путешествие про секс, наркотики и рок-н-ролл, как фильм "Грязь" (The Dirt). "Рокетмен" - это драматическая история человека, который всего лишь хотел любить и быть любимым.

Это искреннее желание вылилось в невероятные и чувственные песни, которые смогли покорить миллионы сердец.

Говоря про картину "Рокетмен" нельзя не упомянуть, что - это настоящий красочный перформанс. За время фильма зритель успевает увидеть 88 костюмов Элтона Джона. Это что-то невероятное!

Почему эта рецензия появилась именно сейчас?

В обществе до сих пор существует страх и предвзятое отношение. Представители ЛГБТ (аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров - Прим.ред.) часто скрывают свою принадлежность даже от самых близких людей, считая это большим позором или опасаясь преследований. В ночь с 20 на 21 июля в Санкт-Петербурге была убита 41-летняя активистка за права ЛГБТ Елена Григорьева. Ее тело с восемью ножевыми ранениями нашли недалеко от ее дома.

Общественность выступила с обвинениями к гомофобному движению "Пила", которое незадолго до этого на своей странице опубликовало "список потенциальных жертв", в котором значилось имя женщины.