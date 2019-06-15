Мне 32, и я девственник. Что со мной не так? Отвечают девушки

Что говорит сам Янис о себе:

"Я симпатичный молодой и целеустремленный человек, но не миллионер. Делал карьеру и никогда не хотел прожить жизнь впустую. Доход - минималка.

Будучи домоседом, я не люблю кабаки и клубы. Мне по душе тишина. Стараюсь вести здоровый образ жизни: не употребляю алкоголь и не курю. Я люблю технику, животных, торговлю (могу продать практически все, так как могу найти общий язык с любым человеком).

Самооценка у меня не завышена. Я симпатичный и культурный, психологических проблем не имею. Да и природа не обидела достоинством.

К девушкам требования у меня несложные: без детей (просто хочется своих 2-3) и иметь голову на плечах, чтобы была самостоятельной.

В последнее время знакомства завожу через Facebook или Instagram. Ухаживаю за девушками стандартно: кафе, розы. Или какое-то мероприятие. Встречался, но когда девушки понимали проблему (так как я вел себя сдержанно и культурно), то сразу интерес пропадал. Некоторые сразу спрашивают: "Сколько девушек было?". Одна девушка на пятой встрече вообще спросила: "Ты даже не пристаешь, ты что, девственник?".

Были те, кто терял интерес, когда узнавали, что у меня минимальная зарплата и машина 2000 года.

Что со мной не так? Чем я хуже других людей?"