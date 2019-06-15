Мне 32, и я девственник. Что со мной не так? Отвечают девушки
Его зовут Янис, ему 32 года. Своей главной проблемой он считает то, что является девственником. В редакцию Русского TVNET он обратился с просьбой узнать мнение девушек от 24 до 30 лет о том, что он делает не так.
Что говорит сам Янис о себе:
"Я симпатичный молодой и целеустремленный человек, но не миллионер. Делал карьеру и никогда не хотел прожить жизнь впустую. Доход - минималка.
Будучи домоседом, я не люблю кабаки и клубы. Мне по душе тишина. Стараюсь вести здоровый образ жизни: не употребляю алкоголь и не курю. Я люблю технику, животных, торговлю (могу продать практически все, так как могу найти общий язык с любым человеком).
Самооценка у меня не завышена. Я симпатичный и культурный, психологических проблем не имею. Да и природа не обидела достоинством.
К девушкам требования у меня несложные: без детей (просто хочется своих 2-3) и иметь голову на плечах, чтобы была самостоятельной.
В последнее время знакомства завожу через Facebook или Instagram. Ухаживаю за девушками стандартно: кафе, розы. Или какое-то мероприятие. Встречался, но когда девушки понимали проблему (так как я вел себя сдержанно и культурно), то сразу интерес пропадал. Некоторые сразу спрашивают: "Сколько девушек было?". Одна девушка на пятой встрече вообще спросила: "Ты даже не пристаешь, ты что, девственник?".
Были те, кто терял интерес, когда узнавали, что у меня минимальная зарплата и машина 2000 года.
Что со мной не так? Чем я хуже других людей?"
Русский TVNET обратился с данным вопросом к нескольким девушкам. Вот что они ответили:
Агата, 26 лет: "Я сама не пью и не курю. Однако мне удалось найти свою вторую половинку. Мне нравятся парни, которые делают первые шаги. Нравится чувствовать, что я интересна и не безразлична. Считаю, что не важно, если у парня минимальная зарплата в настоящее время. Однако важно, чтобы он развивался и не стоял на одном месте.
Когда парень в свободное время ищет новую информацию и занимается саморазвитием, а не просто сидит у компьютера, тогда и зарплата может повыситься.
И совсем не важно, какие зарплата и машина, главное - сделать маленькие шаги для того, чтобы исправить положение!".
Юлия, 25 лет: "Первое, что не вяжется в моем понимании - это целеустремленный человек с минимальной зарплатой в 32 года. Для меня очень странно, что к своему возрасту он не имел близких отношений с девушкой, ведь многие люди за это время успевают обзавестись семьей и построить карьеру. Сразу возникает вопрос: чем же он занимался столько лет?
Лично мне такой парень неинтересен, потому что я не хочу быть "первым подопытным кроликом" в его отношениях с противоположным полом".
Диана, 27 лет: "По одному описанию судить сложно, чувствуется неуверенность. Как мне кажется, все с этим парнем изначально в порядке, нехватка опыта сказывается. Описание себя достаточно стандартное, только меня смутили некоторые обращения: "Делал карьеру, а доход - минималка", "Я такой ..., но не миллионер", "Были те, которые теряли интерес, когда узнавали, какая у меня зарплата и какая машина", "Психологических проблем не имею, да и достоинство ого-го"... Зачем мне эта информация, если я хочу с тобой познакомиться (например)?! Для меня это все сигнал того, что человек немножко не чувствует связь с реальностью и адекватностью.
Стоит внести ясность, в чем именно заключается проблема? В нашем веке разврата и фриков секс ради секса найти проще, чем песок в пустыне.
Если проблема в том, что парень бережет свою розу ради кого-то особенного и высоких чувств, то тут сложнее - этот подход в наши дни практически не работает.
Что касается вопроса о женской меркантильности... Если ты классный, умный, уверенный в себе мужчина, который знает себе цену и целеустремленный, но у тебя нет денег и машина 2000 года, однако ты работаешь над этим, то есть для тебя это скорее временное, чем норма жизни, - тебя с руками оторвут.
Опять вопрос: каких девушек он выбирает? Если это гламурные девочки из Facebook, то тут тоже ничего удивительного.
Секс и отношение противоположного пола - это не внешность (рост, вес, пропорции, одежда), деньги, состояние или достижения. Это внутренняя энергия и умение себя преподносить.
Так что надо быть проще, смелее, увереннее, выходить из зоны комфорта. На каждую кастрюлю, в конце концов, своя крышка".
Полина, 26 лет: "Исходя из личного опыта, либо вы с человеком находите общий язык, общаетесь, и тогда такие нюансы (девственность/минималка) не играют особой роли, но опять же не для всех. Все случаи сугубо индивидуальны. Мне было бы сложно заводить отношения с таким человеком, потому что я не домосед и мой образ жизни плохо бы сочетался с его. Кроме того, я считаю, что лучше знакомиться на каких-то мероприятиях, а не через соцсети".
Вера, 24 года: "Зачем "самостоятельной" девушке мужчина с минималкой? Парень хочет детей. А на что их содержать тогда? Ей полагаться только на себя? Миллионеры не нужны, но нужны гарантии того, что будет надежный тыл.
Девственность тут не играет никакой роли. Нужно развиваться, найти себе хобби: спорт, книги, музыка... А еще нужно понимать и чувствовать девушку.
Если вы друг другу нравитесь, и ты это видишь, не надо ждать "пятого свидания".
Катрина, 25 лет: "К 32 годам вполне можно построить достойную карьеру, чтобы доход был выше, чем минималка. Возможно, это придало бы больше уверенности в себе. Так как реализация мужчины как раз в этом. Здоровый образ жизни всегда приветствуется, но вот активность в себе нужно развивать. Не все девушки любят клубы, многим тоже по душе тишина. В первую очередь, нужно для себя обозначить свой мир, чтобы в нем было уверенно и интересно. И тогда, может, притянется та самая, которая захочет разделить этот мир с интересным человеком.
В наше время девушки особенно любят ухаживания, когда их удивляют, для этого есть все возможности, не обязательно затратные.
Просто чувствуется, что мало жизненного опыта у парня. Может, стоит почитать что-то по психологии или пообщаться с более опытными людьми, чтобы понимать женщин.
Сейчас время развитых, активных, уверенных в себе людей. Принятые стандарты отходят на второй план, самое время заняться чем-то по душе, чем-то, что развивает человека как личность, быть более разносторонним, гибким, оптимистичным и жизнерадостным".
Виолетта, 29 лет: "По описанию, нормальный среднестатистический парень. Но... он в 32 девственник, предполагаю, что не уверен в себе и так себя и ведет. А также минималка: он об этом сам говорит. Взрослый дядя без амбиций - скучно. Мне было бы с ним скучно".
Лариса, 30 лет: "Я думаю, что с тобой все так. Но не надо выдвигать какие-либо "требования" к девушкам. Кроме того, стоит выбирать девушку не при помощи кошелька. Не надо говорить о деньгах и заработке, а если девушка о них говорит, то я бы на твоем месте задумалась, чем ты ей интерсен.
Ты мало раскрываешь личной информации, чтобы можно было понять, какой ты. Может быть, твоя проблема в скрытности и скромности?".
Эрика, 30 лет: "Что не так? С чего бы начать… Во-первых, требования. Мужчина удивляется, что его фильтруют, но при этом сам фильтрует девушек, выдвигая требования. Вероятно, в этом и есть ответ. Откуда такие ограничения - возраст меньше 30, чтоб без детей, а еще самостоятельная (видимо, зарабатывала чтобы) и неглупая. Еще до старта девушка ему уже что-то должна. Это провал. Девушки - это не витрина в торговом центре, не костюм, который должен быть по фигуре.
Симпатия рождается не по каким-то параметрам - это просто внутренний щелк, синергия, которая возникает между двумя. Возраст, дети и достаток не имеют значения.
На старте точно. Во-вторых, "минималка" - что это вообще за обозначение? Минимальная зарплата в Латвии 430 евро - о таком доходе парень говорит? Так, вероятно, он живет с родителями, ведь одному на эту сумму не продержаться… Может, в этом тогда проблема? За эти деньги себя не прокормишь, какие дети, о которых он говорит, простите.
Если речь идет о другой сумме, то вопрос глобальный - зачем на этом зацикливаться? Зачем вообще зацикливаться на доходах. Когда я забеременела от будущего мужа, я была студенткой, он безработным. Родители помогли сыграть свадьбу. А потом жизнь закипела, купили и квартиру, и машину, и выросли вместе со стипендии до приличных доходов у обоих. Это жизнь, все меняется, не надо ставить ограничение, как будто доход - вещь константная.
В-третьих, девственность - зачем об этом вообще говорить девушке? Вряд ли парни сообщают девушке, что это у них в первый раз. Это же физиологически никак не отслеживается у мужчин. Все заложено природой и происходит просто по наитию.
Практический совет парню: не фильтровать девушку по параметрам, быть открытым миру, не говорить с ней о девственности и зарплате, просто быть.
Дать шанс себе и той самой. А еще есть Tinder. Если очень хочется просто распечатать своего друга. Счастья!".
Потеря девственности для многих - важный момент в жизни. Некоторые считают, что не стоит ждать подходящего момента, главное - избавиться от нее и "стать взрослым". Кому-то нравится мериться возрастом или хвастаться своими победами на сексуальном фронте. А когда на самом деле мужчины расстаются с девственностью? Ранее Русский TVNET публиковал интимные откровения восьми молодых людей на эту щекотливую тему.