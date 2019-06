После скандала на "Голосе" дочь Алсу опубликовала фото со съемок дебютного клипа

На днях состоялись съёмки клипа на песню #ЭтаЛюбовь с @maksim_erjan 🎥🎥🎥 Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!!Подъем в 4 утра, в кадре уже в 6:00! Закончили в 1.30 ночи! 😨 Теперь ждём монтаж этой красоты!!💪🏻 #съемки #клип #музыка

A post shared by Mikella🌸 (@mikellaabramova) on Jun 12, 2019 at 3:52am PDT