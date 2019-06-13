Чт, 13.06.2019
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После скандала на "Голосе" дочь Алсу опубликовала фото со съемок дебютного клипа

Микелла Абрамова и Алсу

ФОТО: https://www.instagram.com/nadezhdahaylo/

Дочь Алсу Микелла Абрамова поделилась первыми снимками со съемок своего первого клипа на песню "Эта любовь". Снимки девочка опубликовала в ее Instagram-аккаунте. 

Песня была записана совместно с бывшим участником шестого сезона телешоу "Голос. Дети" Ержаном Максимом. Юный исполнитель тоже появился в клипе.

"Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!" — призналась Микелла.

Девочка поделилась, что на площадке она находилась уже в 6 часов утра, а съемки были закончены только к часу ночи. 

Много людей напомнили в комментариях юной певице о том, что она незаслуженно победила в шоу "Голос. Дети" и пытались пристыдить ее. Согласно их мнению, дочке Алсу не надо продолжать свою музыкальную карьеру после скандала с беспрецедентными накрутками голосов в финале конкурса. Некоторые даже писали, что без второго участника клип бы вовсе не состоялся.

Большая часть негативных комментариев были быстро удалены со страницы Микеллы. 

Однако были и те, кто заступился за Абрамову: 

"Поучились бы доброте у этих детей! Читаешь комменты и офигеваешь от злобности вашей! Вам, что ли, накрутили голоса? Хорошо, что злые комментарии чистятся".

 Поклонники посочувствовали девочке, уточнив, что ее путь тяжел и тернист.

Ранее сообщалось, что первый канал разместил на своей странице данные окончательного отчета финала шоу "Голос. Дети", который предоставила компания IB-Group. Полученные данные уточняют промежуточные результаты проверки и подтверждают справедливость принятых решений.

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