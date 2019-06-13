После скандала на "Голосе" дочь Алсу опубликовала фото со съемок дебютного клипа

Дочь Алсу Микелла Абрамова поделилась первыми снимками со съемок своего первого клипа на песню "Эта любовь". Снимки девочка опубликовала в ее Instagram-аккаунте.
Песня была записана совместно с бывшим участником шестого сезона телешоу "Голос. Дети" Ержаном Максимом. Юный исполнитель тоже появился в клипе.
"Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!" — призналась Микелла.
На днях состоялись съёмки клипа на песню #ЭтаЛюбовь с @maksim_erjan 🎥🎥🎥 Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!!Подъем в 4 утра, в кадре уже в 6:00! Закончили в 1.30 ночи! 😨 Теперь ждём монтаж этой красоты!!💪🏻 #съемки #клип #музыка
Девочка поделилась, что на площадке она находилась уже в 6 часов утра, а съемки были закончены только к часу ночи.
Много людей напомнили в комментариях юной певице о том, что она незаслуженно победила в шоу "Голос. Дети" и пытались пристыдить ее. Согласно их мнению, дочке Алсу не надо продолжать свою музыкальную карьеру после скандала с беспрецедентными накрутками голосов в финале конкурса. Некоторые даже писали, что без второго участника клип бы вовсе не состоялся.
Большая часть негативных комментариев были быстро удалены со страницы Микеллы.
Однако были и те, кто заступился за Абрамову:
"Поучились бы доброте у этих детей! Читаешь комменты и офигеваешь от злобности вашей! Вам, что ли, накрутили голоса? Хорошо, что злые комментарии чистятся".
Поклонники посочувствовали девочке, уточнив, что ее путь тяжел и тернист.
Ранее сообщалось, что первый канал разместил на своей странице данные окончательного отчета финала шоу "Голос. Дети", который предоставила компания IB-Group. Полученные данные уточняют промежуточные результаты проверки и подтверждают справедливость принятых решений.