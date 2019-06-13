После скандала на "Голосе" дочь Алсу опубликовала фото со съемок дебютного клипа

Песня была записана совместно с бывшим участником шестого сезона телешоу "Голос. Дети" Ержаном Максимом. Юный исполнитель тоже появился в клипе.

"Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!" — призналась Микелла.

Девочка поделилась, что на площадке она находилась уже в 6 часов утра, а съемки были закончены только к часу ночи.

Много людей напомнили в комментариях юной певице о том, что она незаслуженно победила в шоу "Голос. Дети" и пытались пристыдить ее. Согласно их мнению, дочке Алсу не надо продолжать свою музыкальную карьеру после скандала с беспрецедентными накрутками голосов в финале конкурса. Некоторые даже писали, что без второго участника клип бы вовсе не состоялся.

Большая часть негативных комментариев были быстро удалены со страницы Микеллы.

Однако были и те, кто заступился за Абрамову:

"Поучились бы доброте у этих детей! Читаешь комменты и офигеваешь от злобности вашей! Вам, что ли, накрутили голоса? Хорошо, что злые комментарии чистятся".

Поклонники посочувствовали девочке, уточнив, что ее путь тяжел и тернист.