За день в Гренландии растаяло два миллиарда тонн льда

В четверг, 13 июня, растаяло более 40% территории острова Гренландия - это около двух миллиардов тонн льда.
Гренландия на 85% состоит из ледяного покрова, толщина которого достигает 1524 метров. Стремительное таяние ледников в июле - очень необычное явление, поскольку обычно интенсивные периоды таяния ожидаются в июле.
Yesterday (13th June), we calculate #Greenland #icesheet lost more than 2 Gt (2 km³) of ice,, melt was widespread but didn't quite get to #SummitCamp which was just below 0°C— Greenland (@greenlandicesmb) June 14, 2019
The high melt is unusual so early in the season but not unprecedentedhttps://t.co/Ftg0fkC7AK pic.twitter.com/Y4jQ1FoFRZ
Профессор Университета Джорджии Томасс Моте изучает климат Гренландии. Он подчеркнул, что стремительное таяние ледников в июне все же не является чем-то чрезвычайным.
В 2012 году произошла аналогичная ситуация. Тогда это произошло впервые и некоторые из ученых даже заявили, что в некоторых местах Гренландии ледяной покров полностью исчез.
Как сообщает CNN, несмотря на то, что ученые и раньше наблюдали стремительное таяние ледников, начало этого лета свидетельствует о том, что в 2019 году объем растаявшего в Гренландии льда может превысить нынешний рекорд.