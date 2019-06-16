За день в Гренландии растаяло два миллиарда тонн льда

Гренландия на 85% состоит из ледяного покрова, толщина которого достигает 1524 метров. Стремительное таяние ледников в июле - очень необычное явление, поскольку обычно интенсивные периоды таяния ожидаются в июле.

Профессор Университета Джорджии Томасс Моте изучает климат Гренландии. Он подчеркнул, что стремительное таяние ледников в июне все же не является чем-то чрезвычайным.

В 2012 году произошла аналогичная ситуация. Тогда это произошло впервые и некоторые из ученых даже заявили, что в некоторых местах Гренландии ледяной покров полностью исчез.

Как сообщает CNN, несмотря на то, что ученые и раньше наблюдали стремительное таяние ледников, начало этого лета свидетельствует о том, что в 2019 году объем растаявшего в Гренландии льда может превысить нынешний рекорд.