"Грузинская Юрмала" Батуми и его многочисленные лица. Заметки одного путешествия

ФОТО: Annija Vīnkalna

Так грузины продолжают жить в раю и по сей день, едят, пьют и радуются жизни ...

Нужно быть готовым есть, есть и есть

В Грузии очень важна культура застолья, но не в том представлении, как мы привыкли об этом думать. Здесь вам не придется беспокоиться о соблюдении жестких требований к этикету и о способности пользоваться бесчисленным количеством столовых приборов. Будьте готовы есть, пить, наслаждаться и слушать хорошие тосты!

Вот краткий курс по традициям грузинского застолья. Неофициальный лидер ужина - тостующий или тамада, который должен быть хорошим остроумным оратором. Вы можете пить только тогда, когда тамада закончил тост, а затем нужно осушить стакан до дна.

"Гамарджоба!" - слово, которое в Грузии нужно выучить сразу после "добрый день" и "спасибо".

Хотя вино употребляется в значительных количествах, стол обильно накрыт и постоянно пополняется новыми блюдами, которые не позволяют вам слишком быстро опьянеть. С такими традициями трудно быть в форме, признаются местные жители. Но наличие "животика" у мужчин - своего рода хороший знак - это говорит о том, что его владелец - хороший тамада.

Кухня региона Аджарии лучше всего характеризуется тремя ингредиентами: хлебом, сыром и маслом в различных сочетаниях. На мой взгляд, абсолютной жемчужиной этого региона является хачапури по аджарски.

Хачапури по аджарски ФОТО: Annija Vīnkalna

Хачапури по аджарски, как правило, очень большие. Я попробовала "маленький" хачапури размером с обеденную тарелку, с которым так и не смогла справиться, несмотря на то, что каждый кусочек был великолепен.

ФОТО: Annija Vīnkalna

В грузинской кухне много кулинарных шедевров. Самый простой и самый распространенный - имеретинские хачапури, а также хинкали - крупные пельмени, которые нужно сначала прокусить и тщательно высосать весь скопившейся внутри бульон.

ФОТО: Annija Vīnkalna

Так выглядит накрытый стол в винном доме Аджарии перед тем, как за него сядут гости. Несколько раз во время трапезы приносят новые блюда, несмотря на то, что стол все еще "ломится" от еды. Когда на столе появляются мясные блюда, как правило, в животе для них уже совсем нет места. Ну и, конечно, бокалы для вина здесь никогда не пустеют!

Винный дом Аджарии ФОТО: Annija Vinkalna

Интересный факт: латвийцы - большие любители грузинского вина. В 2018 году Латвия импортировала из Грузии более 1,7 миллиона бутылок вина - почти по одной бутылки на душу населения!

Для сравнения, Литва импортировала только 580 тысяч бутылок грузинского вина, а Эстония импортировала только 488 тысяч.

Погреб в Винном доме Аджарии ФОТО: Annija Vīnkalna

В горных деревнях за пределами Батуми есть много небольших виноделен - загородные дома, окруженные виноградниками, которые приветствуют гостей, накрывают для них столы, предлагают продегустировать домашнее вино и, если необходимо, уступают комнату на ночь.

ФОТО: Annija Vīnkalna

В Грузии вино традиционно делают по методу, отличающемуся от европейского. Здесь сжатый виноград - как сок, так и густоту - держат в больших глиняных горшках. Там все это бродит несколько месяцев. В отличие от методов, применяемых в других местах, где ферментируется только сок, традиционно грузинское вино имеет кислый вкус, что делает вино более ароматным и выразительным.

Традиционный метод грузинского виноделия в кулинарных блюдах включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

ФОТО: Annija Vīnkalna

Наконец, если вы хотите поймать немного аутентичности, вы должны пойти на рынок Батуми. Здесь покупателей ждут грузинские травы, перец, ароматические чаи, сыр и грузинские сладости чурчхела.

Рынок Батуми ФОТО: Annija Vīnkalna

Рынок Батуми ФОТО: Annija Vīnkalna

Чурчхела - грузинская сладость, приготовляемая из орехов (грецкого, фундука или миндаля) и виноградного сока, доведённого в результате специального приготовления до киселеобразного состояния, а затем густеющего на орехах. Поскольку одна самая простая чурчхела на рынке стоит около 30 центов, мы вернулись домой с полным пакетом.

Первое, что я услышал о Батуми в начале поездки, что это "грузинская Юрмала". Правда ли это? В конце своего путешествия могу сказать, что это лишь одно из лиц Батуми. Но у города их несколько, и было бы глупо смотреть только на одно, игнорируя все остальные.