"Грузинская Юрмала" Батуми и его многочисленные лица. Заметки одного путешествия

"Батуми – грузинская Юрмала. Непохожая на остальную Грузию", сказала мне знакомая, которой уже удалось объездить всю страну. Портал TVNET познакомился со краем, ставшим самой "горячей" точка для латвийского туриста в последние годы.
В Тбилиси наш самолет приземлился среди ночи, однако на этом путь не закончился - садимся в местный автобус и едем пять часов до Батуми. Следует отметить, что нарушения правил дорожного движения входят в экстремальную манеру вождения грузин. Мой хрупкий сон прерывает: "Эй, ребята, почти Батуми!". Смотрю в окно автобуса - действительно, в ярко-синих водах Черного моря, как футуристический высотный оазис, виднеется часть Батуми.
В течение следующих дней мне удастся побывать в центе Батуми с набережной вдоль моря, бесчисленными отелями и ресторанами, близлежащими винодельнями, осмотреть местные богатства природы и чудные фасады.
Грузия - "горячая" точка для латвийского туриста
Улететь из Латвии в Грузию в настоящее время можно двумя способами: Рига-Тбилиси, предлагаемый airBaltic, и WizzAir по маршруту Рига-Кутаиси.
Среди латвийцев Грузия стала очень популярным туристическим направлением. Разнообразная природа, винодельни, вкусная кухня и прославленное грузинское гостеприимство в прошлом году привезли в Грузию чуть более 17 000 туристов из Латвии - на 50% больше, чем годом ранее.
Набережная и центр Батуми - настоящий туристический рай. На улице усеянной пальмами, расположились отели на любой вкус - побольше, поменьше, побогаче, попроще. Все улицы Батуми ведут к морю - каменистому черноморскому пляжу с ярко-голубой водой. Поскольку центр Батуми намного меньше Тбилиси, все достопримечательности находятся очень близко друг к другу, в основном в 20 минутах ходьбы.
Чтобы поплавать или позагорать на морском берегу, даже ехать никуда не нужно - все это можно сделать в самом центре города! Ночная жизнь здесь тоже активная. Уличные кафе вдоль моря привлекают отдыхающих прохладительными напитками, едой и часто громкой музыкой - как русскими хитами, так и американскими поп-песнями. Возникает сравнение с Юрмалой.
Но это только одно из лиц Батуми. Если углубиться в город, перед вами откроется ухоженный современный центр с недавно построенными зданиями и местными культурными богатствами. Особенно красива европейская площадь, на которой стоит статуя "Медея с золотыми руном". Легенда рассказывает, что дочь короля Колхид Аида, была влюблена в моряка Ясона и помогла ему украсть золотое руно у собственного отца.
Интересен, тот факт, что роскошная статуя была построена во времена правления Михаила Саакашвили. Она стоила около миллиарда грузинских лари - более 320 миллионов евро.
В список объектов, которые непременно стоит увидеть, входят Астрономические часы, башня уникального грузинского алфавита и скромная башня с фонтаном чачи.
Чуть более глубже спрятался старый город Батуми с мощеными улицами и двух- или трехэтажными домами. Здесь совсем нет многоэтажек, хотя есть бутики и развлекательные заведения.
Всего в нескольких кварталах от моря, посреди площади с уличными кафе в итальянском стиле, где когда-то был старый центр Батуми, можно увидеть великолепную мозаику из более чем 88 миллионов элементов, созданную в 2010 году.
Туристический сезон в Батуми начинается в середине июня - погода становится тепле, море более освежающим, люди приезжают в отпуск. Приморский воздух и пальмы высаженные по краям улиц создают ощущение, будто вы отправились в экзотическую страну, но по более демократичным ценам.
Если приехать в Батуми в начале июня, до открытия официального туристического сезона, в глаза бросается тот факт, что в центре города очень мало людей. Нет очереди у колеса обозрения, не нужно искать свободный камень, чтобы положить свои вещи ... Погода летняя, солнечная и теплая, но не мучительно жаркая.
Отправившись глубже в город дальше от моря, открывается третье лицо Батуми. Это та часть курорта, где живут местные жители. Некоторые дома опрятны, другие разрушены, но контраст с приморским центром очень заметен.
В каком-то смысле этот отдаленный батумский центр более оживлен - по крайней мере, до начала туристического сезона. Почти в каждой квартире здесь есть балкон (из-за климата это необходимо), где на ветру колышется разноцветная одежда. Местные жители говорят, что квартиры без балконов более дешевые, но не очень востребованы.
Во время Саакашвили в Батуми начался бурный строительный бум, в результате которого в Батуми появились первые высотные здания, бесчисленные отели и особенно казино. Батумский "маленький Лас-Вегас" привлекает туристов из мусульманских стран и Израиля, где азартные игры подчиняются строгим ограничениям или полностью запрещены.
В то время планировалось, что в центре Батуми отлично будет смотреться башня Трампа. Однако в январе 2017 года, за несколько дней до официального вступления Дональда Трампа в должность президента, семейная организация The Trump Organization объявила, что не будет лицензировать использование имя Трампа в этом проекте.
Эту инициативу переняло другое предприятие.
Башня Трампа - не единственный незаконченный проект недвижимости в Батуми. Рядом с морем есть несколько пустующих отелей и апартаментов. Некоторые были начаты примерно в 2005 году, но в последующие годы не были завершены из-за вооруженного вторжения России и последующего финансового кризиса.
Если вы хотите взглянуть на все лица Батуми одновременно, просто прокатитесь по канатной дороге, которая находится примерно в двух с половиной километрах от центра города и останавливается в конце холма с захватывающим видом.
Еще одна хорошая идея - взять в аренду автомобиль и осмотреть местные природные достопримечательности за городом. Места слияния двух рек, горы, водопады...
Миф гласит, что грузины так забвенно ели, пили, радовались и произносили тосты за мир и любовь, что упустили тот момент, когда Бог раздавал землю всем народам мира. Когда прожигатели жизни наконец опомнились, они попытались убедить Бога, что пили и праздновали исключительно в честь него! Такое объяснение было приятно Богу, и он дал грузинам райский участок земли, который планировал сохранить для себя.
Так грузины продолжают жить в раю и по сей день, едят, пьют и радуются жизни ...
Нужно быть готовым есть, есть и есть
В Грузии очень важна культура застолья, но не в том представлении, как мы привыкли об этом думать. Здесь вам не придется беспокоиться о соблюдении жестких требований к этикету и о способности пользоваться бесчисленным количеством столовых приборов. Будьте готовы есть, пить, наслаждаться и слушать хорошие тосты!
Вот краткий курс по традициям грузинского застолья. Неофициальный лидер ужина - тостующий или тамада, который должен быть хорошим остроумным оратором. Вы можете пить только тогда, когда тамада закончил тост, а затем нужно осушить стакан до дна.
"Гамарджоба!" - слово, которое в Грузии нужно выучить сразу после "добрый день" и "спасибо".
Хотя вино употребляется в значительных количествах, стол обильно накрыт и постоянно пополняется новыми блюдами, которые не позволяют вам слишком быстро опьянеть. С такими традициями трудно быть в форме, признаются местные жители. Но наличие "животика" у мужчин - своего рода хороший знак - это говорит о том, что его владелец - хороший тамада.
Кухня региона Аджарии лучше всего характеризуется тремя ингредиентами: хлебом, сыром и маслом в различных сочетаниях. На мой взгляд, абсолютной жемчужиной этого региона является хачапури по аджарски.
Хачапури по аджарски, как правило, очень большие. Я попробовала "маленький" хачапури размером с обеденную тарелку, с которым так и не смогла справиться, несмотря на то, что каждый кусочек был великолепен.
В грузинской кухне много кулинарных шедевров. Самый простой и самый распространенный - имеретинские хачапури, а также хинкали - крупные пельмени, которые нужно сначала прокусить и тщательно высосать весь скопившейся внутри бульон.
Так выглядит накрытый стол в винном доме Аджарии перед тем, как за него сядут гости. Несколько раз во время трапезы приносят новые блюда, несмотря на то, что стол все еще "ломится" от еды. Когда на столе появляются мясные блюда, как правило, в животе для них уже совсем нет места. Ну и, конечно, бокалы для вина здесь никогда не пустеют!
Интересный факт: латвийцы - большие любители грузинского вина. В 2018 году Латвия импортировала из Грузии более 1,7 миллиона бутылок вина - почти по одной бутылки на душу населения!
Для сравнения, Литва импортировала только 580 тысяч бутылок грузинского вина, а Эстония импортировала только 488 тысяч.
В горных деревнях за пределами Батуми есть много небольших виноделен - загородные дома, окруженные виноградниками, которые приветствуют гостей, накрывают для них столы, предлагают продегустировать домашнее вино и, если необходимо, уступают комнату на ночь.
В Грузии вино традиционно делают по методу, отличающемуся от европейского. Здесь сжатый виноград - как сок, так и густоту - держат в больших глиняных горшках. Там все это бродит несколько месяцев. В отличие от методов, применяемых в других местах, где ферментируется только сок, традиционно грузинское вино имеет кислый вкус, что делает вино более ароматным и выразительным.
Традиционный метод грузинского виноделия в кулинарных блюдах включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Наконец, если вы хотите поймать немного аутентичности, вы должны пойти на рынок Батуми. Здесь покупателей ждут грузинские травы, перец, ароматические чаи, сыр и грузинские сладости чурчхела.
Чурчхела - грузинская сладость, приготовляемая из орехов (грецкого, фундука или миндаля) и виноградного сока, доведённого в результате специального приготовления до киселеобразного состояния, а затем густеющего на орехах. Поскольку одна самая простая чурчхела на рынке стоит около 30 центов, мы вернулись домой с полным пакетом.
Первое, что я услышал о Батуми в начале поездки, что это "грузинская Юрмала". Правда ли это? В конце своего путешествия могу сказать, что это лишь одно из лиц Батуми. Но у города их несколько, и было бы глупо смотреть только на одно, игнорируя все остальные.