Янов сыр уже стал неотъемлемой частью нашей идентичности.

"Янов сыр принадлежит к древнейшему слою традиций латышского народа. С приготовлением и поеданием сыра связано множество ритуалов, которые возникли в глубоком прошлом", пишет Л. Думпе в книге "Янов сыр" (Л. Думпе. "Янов сыр". Рига, 2004, стр. 19).

Оказывается, в основе этих ритуалов лежит важное значение животноводства в хозяйстве древних латышей. Определяющим фактором являются природные условия Латвии, влажный приморский климат, богатые луга и пастбища в долинах рек и вблизи озер.

В современной культуре Янов сыр единицей национальной идентичности, ярким и популярным символом латышской культуры.

Этот сыр очень полезный!

Молочные продукты в наших широтах играют важную роль в поддержании хорошего здоровья. Сыр содержит кальций и крайне важный витамин D, который помогает укреплять иммунитет. Некоторые из имеющихся в сыре аминокислот (триптофан, лизин и лейцин) являются незаменимыми, и организм человека их не синтезирует. Сыр – это способ получить их естественным образом.

Специалисты по питанию указывают, что вместе с фруктами или овощами сыр составляет прекрасную комбинацию белков, витаминов и клетчатки.

Это местный и натуральный продукт!

Традиции Янова дня поражают иностранных гостей.

Сыр с тмином – это характерный именно для Латвии продукт.

Не секрет, что жителям каждой страны лучше всего подходят и приносят наибольшую пользу здоровью продукты, выращенные или произведенные в конкретном регионе.

Этот сыр невероятно вкусный!

Сыр обладает вкусом "умами". Это пятый официально признанный основной вкус после сладкого, кислого, соленого и горького. Его открыл Икэда Кикунаэ (1864 - 1936), профессор химии Токийского императорского университета. В переводе с японского языка "умаи" значит "вкусный", а "ми" – "вкус с длительным послевкусием".

Кстати, тмин – это местная, широко встречающаяся в латвийской природе в дикорастущем виде пряность, являющаяся частью сложившегося в течение прошлых веков традиционного чувства вкуса.

Это особое, символическое блюдо!

В давние времена (вплоть до середины XIX века) коровы обычно давали сравнительно мало молока. И только в середине лета, когда луга были самыми сочными и корма было больше всего, у коров было достаточно много молока, чтобы его хватило на сыр.