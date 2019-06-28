Исландия - очень популярное направление для туристов, которые хотят сделать идеальные фотографии для социальной сети Instagram. Там огромное количество снимков этой страны - более десяти миллионов, и их количество только растет. Однако жителей Исландии и государственные органы начало беспокоить неуважительное поведение так называемых инфлюенсеров, сообщает британская телекомпания BBC.

В этом месяце широкую волну критики вызвал турист, который в арендованном автомобиле застрял в глине. О его спасении сообщила исландская полиция в своем профиле в социальной сети Facebook.

Вождение по бездорожью в Исландии запрещено, так как это вредит окружающей среде. Однако туристы относятся к таким запретам очень безответственно.

Поведение туристов в Исландии стало настолько проблематичным, что исландцы даже создали тематические страницы в Facebook и Instagram, которые документируют неприемлемое поведение гостей страны.

На этих страницах есть свидетельства того, что туристы, как правило, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидят на ледниках, гуляют по лишайнику, попадают в места, огороженные от туристов, и делают другие вещи, которые приезжим в Исландии делать запрещено.

Проживающая в Исландии фотограф Михалина Окреглицка говорит, что многие Instagram-фотографы, приезжающие в Исландию, не знают, что можно и делать, а что нельзя. Им кажется, что им разрешено делать все.

"У меня такое ощущение, что сейчас все связано только с Instagram и с идеальными картинками в Instagram. Я никогда нигде не видела так много глупых и безответственных туристов, как в Исландии. Я иду к ним в профиль и оставляю комментарии, пытаясь заставить их остановиться", - говорит фотограф.

В свою очередь, исландское управление по туризму Visit Island запустило несколько проектов по продвижению ответственного поведения иностранцев в стране.

Например, туристам сообщают о значении исландского лишайника или необходимости придерживаться главных дорог на автомобиле.

Кроме того, Visit Island предлагает туристам, прибывающим в Исландию, уже в аэропорту подписать "клятву", в которой они обязуются покинув место оставить его в точно таклм же состоянии, каким оно было до их прибытия.

Исландский лишайник очень хрупкий - если на него залезть сверху, он может погибнуть. Лишайник очень важен, так как он помогает предотвратить эрозию почвы, помогает сохранить воду и влагу, а также является домом для многих микроорганизмов.

Между тем вождение по бездорожью в Исландии считается очень разрушительным. Лето в горных районах очень короткое, а это означает, что для восстановления растительности может потребоваться много времени.

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Гид Палл Йокул Петурсон, который занимается главным образом с фотографами-натуралистами считает, что есть как "хорошие" инфлюенсеры, так и "плохие".

"Я видел разного рода поведение, которое могло быть как неуважительным, так и опасным - например, когда пытались перелезть через забор, стоящий на скале, чтобы просто сделать селфи", - добавляет он.

В свою очередь, хорошие Instagram инфлюенсеры показывают разные способы наслаждаться природой, не делая ей плохо.

Некоторые места даже становятся "знаменитыми" - никто не упоминает их местоположение, но все знают, где это место.

Одним из таких мест является каньон Fjaðrárgljúfur, который прославился на весь мир после того, как здесь снял клип певец Джастин Бибер.