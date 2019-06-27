Верховный суд проверит соответствие Калнмейерса должности

Она указала, что решение принято по запросу 39 депутатов Сейма, который Верховный суд получил 17 июня.

Уполномоченной на проведение проверки является судья Марика Сенкане. Проверка продлится до 16 сентября.

Ранее сообщалось, что возглавляемое лидером Новой консервативной партии (НКП) Янисом Бордансом Министерство юстиции в мае предложило обсудить соответствие Калнмейерса должности.

Минюст обнаружил признаки того, что репутация генпрокурора не безупречна, как этого требует закон, заявил Борданс.

Как считает министр юстиции, Калнмейерс не способен обеспечить эффективную работу Генпрокуратуры, качественный контроль и надзор за работой подчиненных прокуроров, а также не в силах организовать работу и руководить ею так, чтобы прокуратура как можно быстрее перенимала лучшую международную практику.

Между тем Бичковичс в мае заявил, что не видит оснований проводить оценку соответствия Калнемейерса занимаемой должности.