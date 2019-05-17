"Отстранение Калнмейерса": председатель Верховного суда оснований не видит

Бичкович воздерживается от комментариев заявления министра юстиции Яниса Борданса об оценке соответствия Калнмейерса занимаемой должности и указывает, что в данный момент не существует ни одного из предусмотренных второй частью статьи 41.3 закона о прокуратуре обстоятельств для проведения такой проверки.

Согласно этой статье закона, проверку инициирует председатель Верховного суда по своей инициативе или по запросу одной трети депутатов Сейма.

По закону, генпрокурор может быть освобожден от должности, если установлено, что он среди прочего допустил постыдные действия, не совместимые с его должностью.

Как сообщалось, Министерство юстиции выявило в деятельности генерального прокурора Эрика Калнмейерса признаки, свидетельствующие о том, что он не соответствует требованию закона о прокуратуре о безупречной репутации, заявил министр юстиции Янис Борданс.