Пт, 28.06.2019
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Видео: В Мексиканском заливе обнаружили гигантского кальмара

ФОТО: Unsplash

У американских ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований получилось заснять на видео гигантского кальмара в Мексиканском заливе. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Как передает Independent, видеоролик был сделан на глубине 759 метров. Засняло кальмара устройство "Медуза", которое принадлежит Национальному управлению океаническими и атмосферными исследованиями. Как сообщается, внешне устройство напоминает живую медузу, поэтому привлекает обитателей моря, в частности кальмаров.

Длина животного составляет примерно 3,7 метра, утверждают исследователи.

На кадрах в видеоролике можно увидеть, как кальмар пытается обвить своими огромными щупальцами глубоководный аппарат, светящийся в толще воды.

Видео: Гигантский кальмар в Мексиканском заливе

Интересно, что моллюск совсем не опасен. 

"Гигантский кальмар действительно большой и, безусловно, необычный, с нашей человеческой точки зрения. Но если видео и рассказывает что-либо о его характере, так это то, что животное было удивлено своей ошибкой и отступило назад после удара о нечто несъедобное, что вначале показалось ему пищей", - сообщили исследователи.

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