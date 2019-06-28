Видео: В Мексиканском заливе обнаружили гигантского кальмара

"Гигантский кальмар действительно большой и, безусловно, необычный, с нашей человеческой точки зрения. Но если видео и рассказывает что-либо о его характере, так это то, что животное было удивлено своей ошибкой и отступило назад после удара о нечто несъедобное, что вначале показалось ему пищей", - сообщили исследователи.