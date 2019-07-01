Самые опасные растения Латвии: к каким цветам и ягодам лучше не прикасаться

Глядя на Австралию, Таиланд или Мадагаскар, может показаться, что в Латвии отправиться растениями практически невозможно. Однако и на наших широтах есть несколько видов растений, которые могут навредить здоровью или даже убить. Какие растения в Латвии являются самыми ядовитыми и как их избегать, рассказывают представители Ботанического сада ЛУ.

В латвийской флоре примерно 100 ядовитых видов растений. Чаще всего на территории Латвии они встречаются в родах лютиковых, пасленовых и ромашковых. Отравление латвийскими ядовитыми растениями не менее опасно, чем отправление экзотическими растениями, которыми обычно пугают туристов - и местные ядовитые растения достаточно злые, чтобы вызвать ожоги, проблемы с сердцем, рвоту и даже смерть. С 2005 года в Ботаническом саду ЛУ создана экспозиция, посвященная самым ядовитым растениям дикой флоры Латвии. Всего в коллекции находится 65 видов ядовитых растений.

ФОТО: Jānis Škapars

Чтобы избежать отравлений, желательно неизвестные растения не трогать и не пробовать. Чаще всего травятся растениями, которые визуально напоминают другие известные растения, не опасные для людей, к примеру, ягоды в лесу, похожие на черную смородину или аронию.

Вот лишь некоторые из встречаемых в Латвии ядовитых растений:

Вёх ядовитый

Это ядовитое растение вида рода Вёх семейства Зонтичные (Apiaceae).

Другие названия: цикута, кошачья петрушка, вяха, омег, омежник, водяная бешеница, водяной болиголов, мутник, собачий дягиль, гориголова, свиная вошь.

Одно из самых ядовитых растений. Ядовито всё растение, но особенно корневище. Цикута коварна своим приятным морковным запахом и корневищем, по вкусу напоминающим брюкву или редьку. 100—200 г корневища достаточно, чтобы убить корову, а 50—100 г убивают овцу.

В смоле корня содержится цикутоксин, наиболее ядовитое начало растения, уже через несколько минут после приёма внутрь вызывающее тошноту, рвоту и колики в нижней части живота, за которыми могут последовать головокружение, шаткая походка, пена изо рта. Зрачки расширены, эпилептиформные припадки и судороги могут закончиться параличом и смертью.

В Латвии вёх ядовитый встречается на территории всей страны, главным образом на болотистых берегах водоемов и влажных местах

ФОТО: LU Botāniskais dārzs

Белладонна

Белладонна, или красавка обыкновенная, или красуха, или сонная одурь, или бешеная ягода, или вишня бешеная, или белладонна европейская, или белладонна обыкновенная, или красавка белладонна (лат. Atropa belladonna) — многолетнее травянистое растение, вид рода красавка (Atropa) семейства паслёновые (Solanaceae).

Видовое название "belladonna" (белладонна) происходит от итальянских слов и в переводе на русский язык означает "красивая женщина". В старину итальянские дамы закапывали сок красавки в глаза, зрачки расширялись — и в глазах появлялся особый блеск. Кроме этого, ягодами натирали щёки, чтобы те приобрели "естественный" румянец. На Руси это растение издавна было известно как "красавка". Другое название, "бешеница", обусловлено тем, что входящий в состав растения атропин может вызвать у человека холинолитический делирий, сопровождающийся сильным возбуждением, доходящим до бешенства и агрессии

ФОТО: Wikimedia Commons

Признаки лёгкого отравления (появляются через 10—20 минут): сухость и жжение во рту и глотке, затруднённое глотание и речь, учащённое сердцебиение (тахикардия). Голос становится хриплым. Зрачки расширены, не реагируют на свет. Нарушено ближнее видение. Светобоязнь, мелькание мушек перед глазами. Сухость и покраснение кожи. Возбуждение, иногда бред и галлюцинации.

При тяжёлых отравлениях полная потеря ориентации, резкое двигательное и психическое возбуждение, иногда судороги. Резкое повышение температуры тела, одышка с появлением периодического дыхания типа Чейна — Стокса, цианоз (посинение) слизистых оболочек, пульс неправильный слабый, падение артериального давления. Возможен смертельный исход от паралича дыхательного центра и сосудистой недостаточности.

Специфическим осложнением отравлений атропином являются трофические нарушения — значительные отёки подкожной клетчатки лица, в области предплечий и голеней.

В Латвии это культивируемый вид растения, однако его можно встретить и в дикой природе вблизи садов.

ФОТО: LU Botāniskais dārzs

Дурман обыкновенный

Дурман обыкновенный, или дурман вонючий - распространённый в Европе вид травянистых растений рода Дурман семейства Паслёновые (Solanaceae).

Всё растение сильно ядовито, особенно семена, из-за содержащихся в нём алкалоидов, относящихся к тропанам. Алкалоиды дурмана объединяют в группу, называемую страмонины, или датурины, они обладают атропиноподобным действием, то есть оказывают спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру, расширяют зрачки, повышают внутриглазное давление, вызывают паралич аккомодации, подавляют секрецию железистого аппарата, учащают сокращения сердца. Действие алкалоидов дурмана на центральную нервную систему различно: гиосциамин повышает возбудимость нервной системы, а скополамин — понижает её.

В Латвии дурман обыкновенный встречается главным образом на обочинах дорог и вблизи свалок.

ФОТО: LU Botāniskais dārzs