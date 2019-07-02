Вт, 2.07.2019
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Моисеев, пришедший в себя после инсульта, отдыхает в Юрмале

Борис Моисеев

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Советский и российский танцовщик и эстрадный певец Борис Моисеев девять лет назад перенес инсульт. Сейчас артист редко бывает на публике и большую часть времени проводит в Майами. Но в конце июня он прибыл в Юрмалу. Об этом свидетельствует совместное фото с его близкими, которое появилось на фан-аккаунте в соцсетях. 

Врачи рекомендовали артисту перестать активно выступать, больше отдыхать, а также отказаться от вредных привычек. 

На фотографии, которая появилась в Instagram заметно, что Моисеев слегка поправился. 

Нельзя точно сказать, с чем связан приезд Бориса Моисеева в Юрмалу. Известно, что в курортном городе уже с семьей находится певец и композитор Игорь Николаев. Также недавно приехали Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми.

Возможно звезды собираются в Юрмале ради фестиваля, который устраивает Лайма Вайкуле - Laima Rendezvous Jurmala c 18 по 21 июля. 

65-летний Борис Михайлович очень дружен с Вайкуле, ведь они вместе в 80-х выступали в легендарном ресторане "Юрас Перле" в Юрмале. 

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