Моисеев, пришедший в себя после инсульта, отдыхает в Юрмале

Советский и российский танцовщик и эстрадный певец Борис Моисеев девять лет назад перенес инсульт. Сейчас артист редко бывает на публике и большую часть времени проводит в Майами. Но в конце июня он прибыл в Юрмалу. Об этом свидетельствует совместное фото с его близкими, которое появилось на фан-аккаунте в соцсетях.