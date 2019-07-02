"Не могу не согласиться": Иосиф Пригожин поддержал высказывание Путина в адрес ЛГБТ-сообщества

"Не могу не согласиться с Владимиром Владимировичем. Я тоже не могу понять все эти направления или течение всей сексуальной вакханалии", - написал продюсер, а далее привел выдержки и речи Путина.

Пригожин согласился с тем, что в России к геям относятся спокойно и непредвзято. Он согласился со словами, что "Элтон Джон гениальный музыкант", но не стоит "агрессивно навязывать свою точку зрения".

"Иосиф вы сами неоднократно оскорбляли унижали ЛГБТ-сообщества. Если вы забыли, все могут это вам напомнить. Например Филип Киркоров, последнее "Евровидение", Кончита Вюрст и так далее", - написал пользователь с ником abas_nuriyev.nl.

"Не оскорблял, а высказывал своё мнение. Меня раздражают такие, как Кончита Вюрст. Не надо навязывать и заставлять нас думать так, как хочет сообщество, которое никак не стыкуется с моей философией жизни. Не навязывайте мне, я сам разберусь. Не вторгайтесь в мою жизнь, и не навязывайте нашим детям свою философию", - ответил на своей странице продюсер.