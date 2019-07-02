Перед выступлением в Латвии Бьянка представила отвязный клип с нецензурной бранью
Белорусская и российская R&B-певица Бьянка (наст.имя Татьяна Липницкая) обладает роскошными формами. Девушка не стесняется демонстрировать свои достоинства в видеоклипах и на фотографиях.
Новый клип артистки называется "Полный пи**ец"("Волосы").
Премьера состоялась 12 июня 2019 года.
В качестве режиссеров выступила сама Бьянка и московский популярный хореограф Анна Гротеск.
Известно, что Бьянка написала слова и музыку к этой композиции
Видео начинается с танца Бьянки в привлекательном наряде, потом ее показывают за решетками, а позднее и в образе какой-то колдуньи или а-ля "Дикого плюща" из "Бэтмена" в боди и сине-неоновом парике.
По стилистике видео напоминает ролики западных звезд - Карди Би, Рианны, Ники Минаж, Арианы Гранде и многих других.
С момента публикации клип собрал свыше 1,5 млн просмотров.
Напомним, Бьянка выступит в Латвии на ежегодном фестивале Laima Rendezvous Jurmala. Грандиозное мероприятие пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 18 по 21 июля.
Бьянка - была одной из первых, кто стал исполнять R&B в России. Начала карьеру в 2005 году после сотрудничества с проектом Серёга. В начале называла свой стиль "Русским народным R’n’B", основой которого является смесь американского уличного стиля с русской поп-музыкой и фолком с частушками.
*Осторожно! Ненормативная лексика!
Видео: Клип Бьянки "Полный пи**ец"("Волосы")