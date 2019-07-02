Перед выступлением в Латвии Бьянка представила отвязный клип с нецензурной бранью

Бьянка ФОТО: скриншот видео

Новый клип артистки называется "Полный пи**ец"("Волосы").

Премьера состоялась 12 июня 2019 года.

В качестве режиссеров выступила сама Бьянка и московский популярный хореограф Анна Гротеск.

Известно, что Бьянка написала слова и музыку к этой композиции

Видео начинается с танца Бьянки в привлекательном наряде, потом ее показывают за решетками, а позднее и в образе какой-то колдуньи или а-ля "Дикого плюща" из "Бэтмена" в боди и сине-неоновом парике.

Бьянка ФОТО: скриншот видео

По стилистике видео напоминает ролики западных звезд - Карди Би, Рианны, Ники Минаж, Арианы Гранде и многих других.

С момента публикации клип собрал свыше 1,5 млн просмотров.

Напомним, Бьянка выступит в Латвии на ежегодном фестивале Laima Rendezvous Jurmala. Грандиозное мероприятие пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 18 по 21 июля.

Бьянка - была одной из первых, кто стал исполнять R&B в России. Начала карьеру в 2005 году после сотрудничества с проектом Серёга. В начале называла свой стиль "Русским народным R’n’B", основой которого является смесь американского уличного стиля с русской поп-музыкой и фолком с частушками.

*Осторожно! Ненормативная лексика!