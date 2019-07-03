РЖД прокомментировало увольнение директора Рижского вокзала из-за лимузина Пугачевой

Ранее Русский TVNET сообщил, что Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми приехали в Ригу. Звездная чета уже наслаждается отдыхом в Юрмале. Но в Москве, на Рижском вокзале разгорелся настоящий скандал.
Пугачева до Риги обычно путешествует на личном вагоне. В этот раз к вагону по перрону артистку привезли на черном лимузине. Этот поступок Примадонны вызвал настоящий скандал в соцсетях, а некоторые издания опубликовали слухи об увольнении директора Рижского вокзала.
"Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан", — заявил в Instagram Андрей Разин продюсер группы "Ласковый май".
Позже в РЖД опровергли слухи об увольнении руководства Рижского вокзала. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой пресс-службу компании.
Представители вокзала пояснили, что платформа на видео – не пассажирская, а техническая.
Таким образом автомобиль певицы не мог помешать другим пассажирам. Но подъезжать к непосредственно поездам разрешается только спецтехнике. На данный момент ведется проверка действий сотрудников Рижского вокзала.