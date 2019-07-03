РЖД прокомментировало увольнение директора Рижского вокзала из-за лимузина Пугачевой

Пугачева до Риги обычно путешествует на личном вагоне. В этот раз к вагону по перрону артистку привезли на черном лимузине. Этот поступок Примадонны вызвал настоящий скандал в соцсетях, а некоторые издания опубликовали слухи об увольнении директора Рижского вокзала.