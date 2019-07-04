Жара! Кищук показала пышную грудь в глубоком декольте

Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук, которая сейчас находится на острове Бохол (Филиппины), продолжает делиться с подписчиками соблазнительными снимками.
Еще совсем недавно красавица показывала, как она проводит время на отдыхе.
Теперь сексапильная блондинка показала себя в купальнике с внушительным декольте.
Вырез настолько откровенный, что ткань еле-еле прикрывает бюст звезды.
"No words", - подписала Кищук фотографию.
Поклонники тут же поспешили высказать свое мнение про снимок: "Фигура обалденная", "Никого не слушай", "Горячая".
Но были и те, кто отметил, что Кищук сильно поправилась и ей стоит похудеть.
Тем не менее, за 11 часов фото певицы собрало свыше 340 тысяч лайков.
Напомним, на прошлой неделе бывшая участница Serebro Елена Темникова дала откровенное интервью на канале "А поговорить?", в котором намекнула на отношения между Ольгой Серябкиной и Максом Фадеевым. В ответ Ольга рассказала, что у нее были отношения с самой Темниковой. Но Кищук по этому поводу не дала никаких комментариев.