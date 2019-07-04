Жара! Кищук показала пышную грудь в глубоком декольте

Еще совсем недавно красавица показывала, как она проводит время на отдыхе.

Но были и те, кто отметил, что Кищук сильно поправилась и ей стоит похудеть.

Напомним, на прошлой неделе бывшая участница Serebro Елена Темникова дала откровенное интервью на канале "А поговорить?", в котором намекнула на отношения между Ольгой Серябкиной и Максом Фадеевым. В ответ Ольга рассказала, что у нее были отношения с самой Темниковой. Но Кищук по этому поводу не дала никаких комментариев.