Чт, 4.07.2019
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Медиа группа All Media Baltics сообщила о смене руководителя

Байба Зузена.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 4 июня, медиа группа All Media Baltics сообщила об изменениях в руководстве команды. Нынешний руководитель группы в Латвии Байба Зузена, которая на протяжении десяти лет управляла предприятием, завершит свою работу 31 августа. Ее заменит нынешний председатель правления All Media Baltics Кристиан Антингс, сообщили TVNET в группе.

"Мы благодарны Байбе Зузене за ее вклад во время руководства All Media Baltics. Желаем Байбе успехов в ее дальнейших профессиональных планах", - заявил Кристианс Антингс.

Сама Зузена заявила, что она довольна проделанным за последние 15 лет работы в All Media Latvia. Независимость СМИ, высокая профессиональность журналистики и качественное развлекательное содержание являются основными ценностями, которыми она руководствовалась во время управления предприятием, заявила Зузена.

Зузена решение покинуть пост руководителя All Media Baltics объяснила тем, что в последние годы интенсивность её работы была очень высокой и пришло время её снизить.

”Личный рост и семья будут моим приоритетом в следующем периоде жизни”, - подчеркнула Зузена.

Трудовые отношения были прерваны по взаимной договоренности и детали договоренности предприятие не раскрывает.

All Media Baltics в Латвии обеспечивает деятельность телеканалов TV3, LNT, TV6, Kanāls 2, радиостанции Star FM и других СМИ.

По данным агентства LETA, оборот All Media Latvia в 2017 году составлял 18,467 млн евро, а доходы - 1,391 млн евро.

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