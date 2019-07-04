Медиа группа All Media Baltics сообщила о смене руководителя

"Мы благодарны Байбе Зузене за ее вклад во время руководства All Media Baltics. Желаем Байбе успехов в ее дальнейших профессиональных планах", - заявил Кристианс Антингс.

Сама Зузена заявила, что она довольна проделанным за последние 15 лет работы в All Media Latvia. Независимость СМИ, высокая профессиональность журналистики и качественное развлекательное содержание являются основными ценностями, которыми она руководствовалась во время управления предприятием, заявила Зузена.

Зузена решение покинуть пост руководителя All Media Baltics объяснила тем, что в последние годы интенсивность её работы была очень высокой и пришло время её снизить.

”Личный рост и семья будут моим приоритетом в следующем периоде жизни”, - подчеркнула Зузена.

Трудовые отношения были прерваны по взаимной договоренности и детали договоренности предприятие не раскрывает.

All Media Baltics в Латвии обеспечивает деятельность телеканалов TV3, LNT, TV6, Kanāls 2, радиостанции Star FM и других СМИ.