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Сколько стоила торжественная встреча команды фильма "Поток"?

Команда мультфильма "Поток" раздает автографы около памятника Свободы
Команда мультфильма "Поток" раздает автографы около памятника Свободы Фото: Gints Bāliņš/TVNET GRUPA

Торжественная встреча команды анимационного фильма "Поток" у памятника Свободы обошлась столичному самоуправлению почти в 50 000 евро, свидетельствуют данные, предоставленные депутатам Комитета по финансовым и административным вопросам Рижской думы.

В четверг, 14 мая, Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы примет решение о выделении суммы в 49 999,75 евро для покрытия расходов, связанных с проведением мероприятия.

Анимационный фильм "Поток" стал первой латвийской картиной, когда-либо номинированной на премию Американской киноакадемии и получившей "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм". Картина удостоена более 70 международных наград, среди которых премия Европейской киноакадемии, награда Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", национальная кинопремия Франции "Сезар" и многие другие. "Поток" демонстрировался в кинотеатрах 45 стран мира; в Латвии фильм посмотрели свыше 330 тысяч зрителей, а по всему миру число зрителей превысило три миллиона человек.

После получения премии "Оскар" состоялась торжественная церемония встречи творческой команды фильма у памятника Свободы в Риге.

Галерея: Команду мультфильма "Поток" встречают у памятника Свободы

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