Сколько стоила торжественная встреча команды фильма "Поток"?

В четверг, 14 мая, Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы примет решение о выделении суммы в 49 999,75 евро для покрытия расходов, связанных с проведением мероприятия.

Анимационный фильм "Поток" стал первой латвийской картиной, когда-либо номинированной на премию Американской киноакадемии и получившей "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм". Картина удостоена более 70 международных наград, среди которых премия Европейской киноакадемии, награда Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", национальная кинопремия Франции "Сезар" и многие другие. "Поток" демонстрировался в кинотеатрах 45 стран мира; в Латвии фильм посмотрели свыше 330 тысяч зрителей, а по всему миру число зрителей превысило три миллиона человек.