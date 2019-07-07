Зеркальная дата июля - 07.07: шанс избавиться от проблем и изменить жизнь к лучшему

Изменить жизнь к лучшему можно благодаря особой энергетике определенных дней календаря. В этом месяце такой датой будет 7 июля. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют в этот день прислушиваться к интуиции, которая обязательно подскажет верное направление к успеху.

Как изменить жизнь к лучшему 7 июля 2019 года

Семерка - уникальное число. Она указывает людям на путь к счастью через преодоление внутренних конфликтов, отвечает за практичность и следование четкому плану. Магия числа семь позволяет притянуть в жизнь позитивные события благодаря внутреннему настрою и искреннему желанию достичь успеха.

Кроме того, 7 июля наступает праздник Ивана Купалы, который издревле считается днем силы.

Благодаря энергетике числа 7 в эти сутки каждый сможет справиться с сомнениями и страхами, определиться с дальнейшей целью и самостоятельно достичь ее в короткий срок.

Семерка объединяет в себе мир материальный и духовный, поэтому 7 июля важно слушать свое сердце. Перемены к лучшему доступны каждому: достаточно обратить внимание на знаки судьбы. Они обязательно укажут на путь, ведущий к процветанию.

Чтобы привлечь в жизнь перемены к лучшему, в 07:07 утра нужно внимательно посмотреть на часы и пожелать себе счастья. Кроме того, цифры можно написать на листе бумаги и носить весь день с собой, чтобы удача не отворачивалась в нужный момент.

Как избавиться от проблем в зеркальную дату июля

После пробуждения нужно написать на листке бумаги все проблемы, от которых нужно избавиться в первую очередь.

Когда часы покажут ровно 07:07, написанное зачитывают вслух и быстро поджигают. Пепел развеивают по ветру, выбросив его в окно или выйдя на улицу в безлюдное место.

Вторым способом избавления от проблем будет метод визуализации. Для этого понадобится немного времени и спокойная обстановка. Нужно сесть в удобную позу и представить, как проблемы и неприятности ударяются о щит, надежно укрывающий тело.

Щит выстраивают мысленно, укрепляя те места, которые кажутся слабыми. Такая медитация помогает укрыться от невзгод и благополучно обходить стороной неприятности.