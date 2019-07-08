Популярная актриса рассекретила имя поклонника-миллионера

После расставания с актером Егором Коршековым актриса тщательно скрывала свою личную жизнь. Но недавно артистка сдалась и призналась, с кем состоит в отношениях.

"Беру Forbes. Дерипаска там обычное дело. Но вдруг вижу своего молодого человека в списке молодых и перспективных до 30 лет. Горжусь", - отметила звезда.

Оказывается, новым избранником звезды стал молодой миллионер Алексей Милевский, который является инвестиционным директором холдинга Mail.ru Group. Это стало понятно из скриншота страницы журнала.

Фолловеры поспешили поздравить пару и пожелать им счастья.