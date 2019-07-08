Популярная актриса рассекретила имя поклонника-миллионера

Российская актриса Юлия Хлынина приобрела популярность после съемки в фильме "Дуэлянт" и сериале "Звоните ДиКаприо" с Александром Петровым. Наконец-то звезда рассекретила свою личную жизнь. Об этом пишет StarHit.ru.
После расставания с актером Егором Коршековым актриса тщательно скрывала свою личную жизнь. Но недавно артистка сдалась и призналась, с кем состоит в отношениях.
"Беру Forbes. Дерипаска там обычное дело. Но вдруг вижу своего молодого человека в списке молодых и перспективных до 30 лет. Горжусь", - отметила звезда.
Оказывается, новым избранником звезды стал молодой миллионер Алексей Милевский, который является инвестиционным директором холдинга Mail.ru Group. Это стало понятно из скриншота страницы журнала.
Фолловеры поспешили поздравить пару и пожелать им счастья.
Напомним, что предыдущий избранник Хлыниной Егор Коршеков даже сделал ей предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась.
О внешности. Мой мастер в театральном институте, Константин Аркадьевич Райкин, учил, что красота в профессии - это не главное. Потому если об актрисе в первую очередь говорят «ну зато она красивая», значит, чего-то ей не хватает. 🙈 вообще с детства ощущала себя гадким утёнком , мне правда казалось, что все вокруг красивее меня, интереснее, раскрепощеннее. Я с ужасом смотрела в зеркало - всё не так : слишком круглое лицо, обыкновенные глаза, веснушки, курносый нос, пухлые губы, серые тонкие волосы... я чувствовала, что нет в моей внешности особенности, за которую я себя люблю. Мой путь к принятию начался «с дела». В тот момент, когда я делала то, что мне нравилось, и интересовала этим других- я чувствовала свою самость, свою силу и свою красоту. В школе это проявлялось, когда я решала уроки лучше других, заводила толпу на веселье, объединяла друзей в общем деле, кривлялась и организовывала мероприятия. Позже - когда уже выходила на сцену или в кадр - не помнила себя, а помнила только что именно делаю в момент времени. Перемена фокуса внимания с себя на другой предмет - отношения, работу, учебу, процесс, дало мне возможность ощутить свою ценность. А за этим все ближе и понятнее стало ощущение своей красоты и принятие своей природы. Конечно, это начало пути. Поиска себя, своей женственности. Да, хоть и «встречают по одёжке - а провожают по уму» и горящему сердцу) потому горите! делайте! ищите! Всем peace и beauty)) ✌️Фото с @kinotavr30 @ghdrussia @wellahair_ru @maxfactorrussia @opirussia
Лучшее событие этого лета! Чемпионат закончился, рад что удалось побывать на нескольких играх. Лучшая организация и лучшее выступление нашей команды на всех турнирах! Несмотря на то, что было потрачено больше 680 млрд руб - огромный пиар эффект для страны в условиях текущих санкций и изоляции. Чемпионат смотрело больше 3 млрд человек, около половины населения планеты. Инвестиции в него имеют шанс окупиться?