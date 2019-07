Популярная актриса рассекретила имя поклонника-миллионера

О внешности. Мой мастер в театральном институте, Константин Аркадьевич Райкин, учил, что красота в профессии - это не главное. Потому если об актрисе в первую очередь говорят «ну зато она красивая», значит, чего-то ей не хватает. 🙈 вообще с детства ощущала себя гадким утёнком , мне правда казалось, что все вокруг красивее меня, интереснее, раскрепощеннее. Я с ужасом смотрела в зеркало - всё не так : слишком круглое лицо, обыкновенные глаза, веснушки, курносый нос, пухлые губы, серые тонкие волосы... я чувствовала, что нет в моей внешности особенности, за которую я себя люблю. Мой путь к принятию начался «с дела». В тот момент, когда я делала то, что мне нравилось, и интересовала этим других- я чувствовала свою самость, свою силу и свою красоту. В школе это проявлялось, когда я решала уроки лучше других, заводила толпу на веселье, объединяла друзей в общем деле, кривлялась и организовывала мероприятия. Позже - когда уже выходила на сцену или в кадр - не помнила себя, а помнила только что именно делаю в момент времени. Перемена фокуса внимания с себя на другой предмет - отношения, работу, учебу, процесс, дало мне возможность ощутить свою ценность. А за этим все ближе и понятнее стало ощущение своей красоты и принятие своей природы. Конечно, это начало пути. Поиска себя, своей женственности. Да, хоть и «встречают по одёжке - а провожают по уму» и горящему сердцу) потому горите! делайте! ищите! Всем peace и beauty)) ✌️Фото с @kinotavr30 @ghdrussia @wellahair_ru @maxfactorrussia @opirussia

