Ср, 10.07.2019
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Moneyval продлил Латвии срок для введения рекомендаций

Илзе Знотиня

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвии удалось добиться продления срока введения рекомендаций Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval - с конца июля до конца августа, заявила в передаче LTV "Утренняя панорама" руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня.

Она отметила, что достигнут значительный прогресс, подготовлен первый доклад, и большинство рекомендаций международных органов введено. "Удалось договориться с экспертами, чтобы продемонстрировать прогресс еще лучше", - сказала Знотиня.

На вопрос о происходящем в банковской системе она ответила, что эта система больше невозможна в том виде, в каком существовала несколько лет назад.

"Я рада, что нам удалось договориться. Государственный и частный сектор тяжело работают. Очень хочется надеяться, что мы вышли из серого сектора", - сказала Знотиня.

Как сообщалось, Moneyval в прошлом году установил для Латвии режим усиленного контроля, так как по некоторым критериям эффективности она получила низкую или среднюю оценку.

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