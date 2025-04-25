Гаусс: после моего увольнения остаются невыполненные обязательства

"Исходя из моего трудового договора, я считаю, что остались невыполненные обязательства", - сказал Гаусс в интервью агентству LETA, отвечая на вопрос, будет ли он требовать компенсации.

Он подтвердил, что последнюю выплату он получил в день увольнения, и с тех пор других выплат не было.

В то же время Гаусс заявил, что решение о его увольнении было политически мотивированным, и он считает, что лучшим решением для airBaltic было бы его возвращение в компанию.

"Однако я по-прежнему поддерживаю компанию и оставляю за собой право вернуться к этому вопросу в будущем, если это будет необходимо", - сказал он.

Представители airBaltic ранее подчеркивали, что все обязательства перед Гауссом выполнены решением совета от 7 апреля. Расчеты после увольнения произведены в полном объеме, и никаких дополнительных выплат или компенсаций, согласно решению, не предусмотрено.

Учитывая конфиденциальность решения, авиакомпания не будет давать дальнейших комментариев по этому вопросу.