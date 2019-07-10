Забавно получилось! Девочка в Юрмале попросила "чужого дядю" сфотографировать ее с Пугачевой
Русский TVNET продолжает следить за тем, как Примадонна российской эстрады Алла Пугачева проводит время в Юрмале, куда она не так давно прибыла на отдых с супругом Максимом Галкиным и детьми - 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.
Накануне, 9 июля, Алла Борисовна побывала в концертном зале "Дзинтари" на представлении Московского театра оперетты "Grand канкан". После чего на официальной странице Форума поклонников звезды в Instagram появилось ее фото с юной фанаткой. Снимок сам по себе получился очень милый, но интересно и то, как он был сделан.
Автором фото, как выяснилось, стал Игорь Николаев, который сейчас тоже отдыхает с семьей в Юрмале.
Девочка не узнала известного российского композитора и музыканта и просто попросила "чужого дядю" сфотографировать ее с Аллой Пугачевой.
Таким образом,
Лиза (так зовут девочку, судя по подписи к публикации) стала обладательницей вдвойне ценного кадра, поскольку запечатлена она на нем с одной звездой, а выполнен он другой знаменитостью.
И еще, пожалуй, одна немаловажная ценность у этого фото - никаких фильтров и ретуши!
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми прибыли на отдых в Юрмалу и в первый же день поспешили "поздороваться" с морем. Затем они были замечены в числе зрителей на концерте балета Аллы Духовой "Тодес" в зале "Дзинтари", а позже Максим поделился в соцсетях двумя видео, продемонстрировав, как он развлекает Гарри и Лизу на латвийском курорте.
Кроме того, Алла Борисовна побывала на днях в гостях у своей подруги Лаймы Вайкуле. "Дамы с дюн" записали прямую трансляцию, в ходе которой почитали комментарии пользователей соцсетей, непринужденно шутя, обсудили кое-что между собой, а заодно и "перекурили это дело".