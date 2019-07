Забавно получилось! Девочка в Юрмале попросила "чужого дядю" сфотографировать ее с Пугачевой

Posted @withrepost • @vale_guide_cast_luxembourg Просто мы сидели вместе на выступлении Московского театра Оперетты и Лиза попросила незнакомого "дядю" (Игоря Николаева) сфотографировать ее с Аллой Борисовной. 🎶 #allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey

A post shared by Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) on Jul 9, 2019 at 3:33pm PDT