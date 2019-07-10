Примадонну преследует назойливый поклонник. Его снова заметили на Рижском вокзале

На запечатленных фанатами кадрах российское издание "Комсомольская правда" заметило некого назойливого поклонника примадонны, которого сама Пугачева три года назад назвала маньяком.

Дело в том, что три года назад в Санкт-Петербурге проходил вечер маэстро Раймонад Паулса. Рядом с автомобилем Аллы Борисовны все время ошивался молодой мужчина. Когда певица увидела его, она тут же позвала охрану и окликнула:

"Вон того парня ко мне не подпускать! Он маньяк!", - приводит слова примадонны издание.

Со ссылкой на фан-клуб Аллы Борисовны "Комсомольская правда" пишет, что этот мужчина преследует звезду практически во время всех ее выходов в свет.

"Мы его заметили еще в 2007 году на съемках ледового шоу, где Алла заседала в жюри. Этот парень ходил за ней, словно тень. Аллу Борисовну он раздражал", - рассказали поклонники.

Отмечается, что этот же мужчина однажды пытался пробраться в их с Максимом Галкиным апартаменты в Крыму. Тогда примадонна сказала охране: "Ребята, запомните этого парня и больше не впускайте! Он опасен!" - говорят в фан-клубе Пугачевой.

Отметим, что на видео с Рижского вокзала этот мужчина молча стоял в стороне и просто разглядывал артистку.

Однако, Алла Борисовна его узнала и потребовала закрыть окна в машине, в которой находились дети.