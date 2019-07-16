В Эстонии десятилетний мальчик покончил с собой: как такое стало возможным?

В Эстонии покончил с собой десятилетний мальчик. Возможно, основной причиной такого поступка стали сложные отношения в школе и во дворе. По словам сестры школьника, особенно его обижал мальчик, живущий в соседнем подъезде. Покончивший с собой ребенок учился в Силламяэской Ваналиннаской школе. В последние месяцы из этой школы приходило уже несколько сообщений о травле или серьезных конфликтах между детьми, пишет Rus.Postimees.
Помогали, но не помогли
Мальчик совершил самоубийство у себя дома вечером в среду 10 июля. В полиции сообщили, что смерть не была насильственной, но ведется следствие с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.
На странице депутата силламяэского горсобрания Олега Култаева старшая сестра покончившего с собой мальчика Анна рассказала, что ее брат подвергался травле в школе и во дворе. По словам Анны, больше всего доставалось ее брату от мальчика, живущего в соседнем подъезде. Призвать его к порядку не удавалось. Молодежный полицейский провел беседу, но это не помогло.
Вообще, по словам Анны, родители несколько раз обращались в полицию. Полицейский, с которым они общались, сказал, что не может привлечь к ответственности обидчика, которому нет еще 14 лет. Также Анна обвиняет в бездействии работников школы, которые должны были пресечь травлю.
Тут же на странице в Facebook старший брат обвиненного мальчика Антон заявил, что у покончившего с собой были сложные отношения со многими сверстниками.
Анна рассказала, что родители неоднократно обращались к психологам, чтобы помочь ее брату. Связаться с Анной, чтобы уточнить детали, корреспонденту Rus.Postimees не удалось.
Пресс-секретарь Идаской префектуры полиции Кристина Костина сообщила, что в конфликте двух мальчиков полиция разбиралась осенью прошлого года.
"С семьей погибшего ребенка полиция столкнулась впервые осенью прошлого года, - рассказала Кристина Костина. - Темой были возможные межличностные недопонимания между потерпевшим и учеником той же школы. Местный молодежный полицейский общался с обеими сторонами (в том числе и с их родителями) и сразу же задействовал социального работника школы.
Когда мы убедились, что это недоразумение не требует вмешательства полиции, с социальным работником все же осталась договоренность, что школа будет по-прежнему держать молодежного полицейского в курсе происходящего. К тому же молодежный полицейский посещает эту школу как минимум раз в неделю".
"В январе этого года между этими двумя ребятами произошло устное недоразумение. Для его разрешения социальный работник, психолог и молодежный полицейский провели беседу с этими ребятами. После этого в полицию не поступало ни одного сигнала о том, что между этими двумя ребятами могли иметь место еще какие-либо разногласия", - добавила пресс-секретарь полиции.
Сообщения о травле других детей
За последние месяцы из Ваналиннаской школы Силламяэ уже поступали сообщения о том, что одни школьники травят других.
В мае мужчина проник в школу и угрожал школьникам предметом, похожим на оружие. В школу он пришел с целью разобраться с обидчиками девочки, которая, по его информации, подвергалась травле со стороны других учеников.
В июне местная газета "Инфопресс" описала два случая школьной травли в отношении учеников этой же школы. В одном случае издевательства в интернете закончились дракой в парке между девочками 15 лет, которую попытался прекратить отец жертвы травли. В результате мужчина получил травму от одного из юношей, участвовавших в конфликте.
В другом случае ученика четвертого класса уже два года бьет в школе одноклассник, который ходит в спортивную секцию. И пресечь это работникам школы не удается.
То есть только достоянием прессы за последние несколько месяцев стали четыре истории травли или серьезных конфликтов между учениками одной школы (всего в Силламяэ три основные школы и одна гимназия).
Директор школы Ирина Лю сказала, что не может прокомментировать июньские случаи, поскольку не в курсе дела. Что касается случая, когда мужчина угрожал детям предметом, похожим на оружие, то, по словам директора, не подтвердилась информация, что причиной его действий была травля девочки, которую он хотел таким образом защитить: "В ходе разбирательства выяснилось, что факта травли не было. Люди все разные, мы по-разному реагируем на разные вещи".
"Прямого отношения школы к этому делу я, честно говоря, не вижу, - сказала Ирина Лю о самоубийстве школьника. - Учительница начальной школы, которая с ним работала - очень внимательный человек. Они никогда не пропускала никаких сигналов, если видела, что что-то происходит, всегда обращала на это внимание, вмешивалась".
Что касается школьной травли, то директор призывает быть внимательным к словам.
"Травля - это системные действия, организованные группой людей. В школе это не может пройти мимо внимания, это всегда заметно, потому что дети таких вещей скрывать не умеют. Вот это называется травлей. Но то, что касается отдельных конфликтов между детьми - ведь школа большая, и все дети разные - это не травля, это конфликты. Говоря о травле, мы бросаем очень серьезное обвинение целой группе людей".