В Эстонии десятилетний мальчик покончил с собой: как такое стало возможным?

Помогали, но не помогли

Мальчик совершил самоубийство у себя дома вечером в среду 10 июля. В полиции сообщили, что смерть не была насильственной, но ведется следствие с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.

На странице депутата силламяэского горсобрания Олега Култаева старшая сестра покончившего с собой мальчика Анна рассказала, что ее брат подвергался травле в школе и во дворе. По словам Анны, больше всего доставалось ее брату от мальчика, живущего в соседнем подъезде. Призвать его к порядку не удавалось. Молодежный полицейский провел беседу, но это не помогло.

Вообще, по словам Анны, родители несколько раз обращались в полицию. Полицейский, с которым они общались, сказал, что не может привлечь к ответственности обидчика, которому нет еще 14 лет. Также Анна обвиняет в бездействии работников школы, которые должны были пресечь травлю.

Тут же на странице в Facebook старший брат обвиненного мальчика Антон заявил, что у покончившего с собой были сложные отношения со многими сверстниками.

Анна рассказала, что родители неоднократно обращались к психологам, чтобы помочь ее брату. Связаться с Анной, чтобы уточнить детали, корреспонденту Rus.Postimees не удалось.

Пресс-секретарь Идаской префектуры полиции Кристина Костина сообщила, что в конфликте двух мальчиков полиция разбиралась осенью прошлого года.

"С семьей погибшего ребенка полиция столкнулась впервые осенью прошлого года, - рассказала Кристина Костина. - Темой были возможные межличностные недопонимания между потерпевшим и учеником той же школы. Местный молодежный полицейский общался с обеими сторонами (в том числе и с их родителями) и сразу же задействовал социального работника школы.

Когда мы убедились, что это недоразумение не требует вмешательства полиции, с социальным работником все же осталась договоренность, что школа будет по-прежнему держать молодежного полицейского в курсе происходящего. К тому же молодежный полицейский посещает эту школу как минимум раз в неделю".

"В январе этого года между этими двумя ребятами произошло устное недоразумение. Для его разрешения социальный работник, психолог и молодежный полицейский провели беседу с этими ребятами. После этого в полицию не поступало ни одного сигнала о том, что между этими двумя ребятами могли иметь место еще какие-либо разногласия", - добавила пресс-секретарь полиции.

Сообщения о травле других детей

За последние месяцы из Ваналиннаской школы Силламяэ уже поступали сообщения о том, что одни школьники травят других.

В мае мужчина проник в школу и угрожал школьникам предметом, похожим на оружие. В школу он пришел с целью разобраться с обидчиками девочки, которая, по его информации, подвергалась травле со стороны других учеников.