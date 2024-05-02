15 новых направлений: airBaltic открывает летний сезон

В четверг состоялись первые полеты авиакомпании airBaltic из Риги в Тирану (Албания) и из Риги в Софию (Болгария).

Как заявил старший вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Томас Рамдал, airBaltic расширит свою маршрутную сеть в Центральной и Юго-Восточной Европе за счет таких пунктов назначения, как Кишинев, Любляна, Приштина, Скопье и Тирана.

Председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня отметила, что airBaltic является самым важным перевозчиком в аэропорту "Рига", поэтому новые летние рейсы расширят сообщение Риги и Балтии с деловыми и развлекательными направлениями в Европе.

Она также добавила, что в этом году airBaltic укрепляет свои связи с Балканами, что является хорошей возможностью для развития, особенно транзита.

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