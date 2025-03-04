Годовые налоговые декларации, поданные раньше, рассматриваются быстрее, если в них меньше приложенных чеков, заявила глава Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке в эфире программы "900 секунд" на TV3.
Видео ⟩ Стоило ли спешить? Глава VID раскрыла, кто быстрее получит возврат налогов
Хотя более ранняя подача декларации не гарантирует более быстрое получение возврата налога, есть исключения.
"Более ранняя подача не означает, что деньги вернут быстрее. Декларации с меньшим количеством данных мы рассматриваем быстрее, и возврат средств происходит скорее. Но сначала проверяются поданные ранее декларации, а те, которые несут больший риск, отправляются на более детальную проверку", - рассказала глава VID.
Таким образом, люди могут спешить с подачей деклараций, чтобы быстрее получить возврат переплаченных налогов, но мы стараемся найти решение, которое позволит избежать излишнего стресса в первые дни марта, - отметила Байба Шмите-Роке.
"В следующем году беспокойства должно быть меньше", - добавила она.
Ранее сообщалось, что в первые два дня после начала приема деклараций о доходах за 2024 год Служба государственных доходов получила почти 40% от общего числа деклараций о доходах за прошлый год.
Байба Шмите-Роке добавила, что за первые два дня года в VID было подано около 400 тысяч деклараций о доходах, в то время как в прошлом году всего было подано чуть более 1 миллиона деклараций.
Видео: Разговор с Байбой Шмите-Роке в эфире программы "900 секунд"
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