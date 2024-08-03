Идея о путешествиях во времени издавна будоражила человеческие умы, однако истории о людях, которые якобы попадали в прошлое или будущее, зачастую слишком неубедительны и фантастичны, чтобы разумный, критически мыслящий человек мог в них до конца поверить. Однако есть несколько исключений. Например, эта история про украинца, который утверждал, что из 1950-х годов попал в Киев 2006 года. Сколько в этой истории правды, узнаем ниже.

23 апреля 2006 года киевская полиция задержала за подозрительное поведение мужчину в возрасте от 20 до 30 лет. Он был в заметном замешательстве и постоянно спрашивал, какой сейчас год. Мужчина утверждал, что его зовут Сергей Пономаренко и еще буквально несколько минут назад он находился в 1958 году. Когда полиция попросила задержанного предъявить документы, удостоверяющие личность, он извлек из кармана идентификационную карточку, которая всех поразила. Это действительно было такое же удостоверение личности, как те, что выдавались в Украине при Советском Союзе.