Шведский концерн ICA Gruppen продает ритейлера Rimi Baltic датской розничной компании Salling Group, сказано в опубликованном заявлении концерна.
Шведский владелец продал Rimi Baltic
Основным рынком деятельности ICA Gruppen является Швеция, где, помимо торговли продуктами питания, концерн работает в сфере аптечного бизнеса, банковских услуг, страхования и недвижимости.
Концерн отмечает, что продажа Rimi Baltic обеспечит поступление средств, которые позволят продолжить инвестиции и обеспечат ресурсы для шведского бизнеса, чтобы укрепить и расширить ассортимент продукции на основном рынке в Швеции.
Стоимость предприятий розничной торговли продуктами питания ICA Gruppen в Эстонии, Латвии и Литве составляет 1,3 миллиарда евро, или около 14,4 миллиарда шведских крон, говорится в заявлении компании.
ICA Gruppen в основном сосредоточен на шведском рынке, и поскольку у концерна нет планов по расширению за пределами Швеции, решение о продаже Rimi Baltic было логичным шагом, поясняет компания.
Rimi Baltic управляет розничной сетью Rimi в Латвии, Литве и Эстонии.
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