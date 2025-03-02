Компания быстрых кредитов оштрафована; клиенты могут потребовать компенсацию

Закон позволяет заемщику в судебном порядке оспорить начисленные проценты и потребовать перерасчета. В таком случае обязанность доказать, что платежеспособность была проверена, ложится на кредитора, а не на должника. Ассоциация защиты прав потребителей также призывает Министерство юстиции инициировать проверку законности выдачи кредитов в судах.

"Мы думаем, что это всего лишь первый случай, потому что мы сами сталкивались с такими ситуациями в последние годы. Мы общались с кредиторами, помогали людям общаться с кредиторами. В нескольких случаях мы также добились списания долга или снижения процентных ставок. И эти было не только в 4Finance, были и другие кредиторы.

PTAC изучает, не допускали ли другие компании, предоставляющие "быстрые кредиты", аналогичные нарушения. Если подозрения подтвердятся, потребители смогут взыскать переплаченные суммы и с них.

NP: Может ли быть так, что и другие компании не проводили оценку?

Зайга Лиепиня, глава PTAC: В настоящее время мы проводим оценку. Да, на рынке есть еще несколько компаний, которые не проводили оценку должным образом, но мы, вероятно, поговорим о них, когда завершим процесс оценки.