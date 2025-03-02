Небанковские кредиторы за год выдают кредиты на сумму более 700 миллионов евро. При этом они обязаны проверять, не слишком ли много у клиента уже долговых обязательств. Центр защиты прав потребителей (PTAC) выявил, что компания 4Finance не выполняла эту обязанность, и наложил на нее крупнейший в истории штраф. Это открывает возможность клиентам потребовать от компании компенсацию в размере до 50 миллионов евро, сообщает телепередача Nekā personīga.
Компания быстрых кредитов оштрафована; клиенты могут потребовать компенсацию
В настоящее время на латвийском рынке работают 37 небанковских кредиторов, из которых 18 выдают дистанционные кредиты, так называемые "быстрые кредиты". В 2023 году общий объем вновь выданных небанковских кредитов составил 744 миллиона евро, из них 352,8 миллиона пришлись на "быстрые кредиты".
В прошлом году объем выдаваемых займов продолжил расти. Еще десять лет назад годовая процентная ставка по таким кредитам могла достигать сотен процентов, но сейчас она составляет десятки процентов.
Шесть лет назад Сейм Латвии принял поправки для ограничения деятельности микрофинансовых компаний. Были установлены ограничения на рекламу, процентные ставки по кредитам и обязательство проверять платежеспособность клиентов. Это было сделано для предотвращения безответственного заимствования и выдачи кредитов тем, кто уже не справляется со своими обязательствами.
Андрей Ванагс, член правления Латвийской ассоциации защиты прав потребителей:
"С нашей точки зрения, эта отрасль по-прежнему проблематична, потому что основная цель бизнеса - выдать как можно больше кредитов и удержать людей в долговой яме. Это ненормальная мотивация. Нормальная мотивация - помочь потребителю выплатить кредит и освободиться от долгов".
Поправки, принятые шесть лет назад, предписывают кредитным компаниям проверять всю доступную информацию о финансовых обязательствах заемщика. Эти данные предоставляют две компании - Kredītinformācijas birojs и Crefo birojs. Однако каждая из них владеет разными объемами информации, поэтому для полной картины данные нужно покупать у обеих компаний.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) установил, что крупнейший из латвийских кредиторов 4Finance проверял данные только в Crefo birojs. В результате компания, работающая под брендами SMScredit, Ondo и Vivus, выдавала кредиты незаконно.
PTAC отвергает вероятность того, что компания не знала о неполноте проверки, так как после поправок 2019 года она письменно подтвердила, что осознает требования законодательства.
Зайга Лиепиня, глава Центра защиты прав потребителей (PTAC):
"Я думаю, что они, скорее всего, понимали это по расходам, ведь за информацию приходится платить. Они осознавали и принимали тот факт, что данные должны быть получены из обоих бюро".
Янис Аболиньш, председатель правления Ассоциации заемщиков:
"Если бы этот закон соблюдался, многие люди и семьи не оказались бы в такой тяжелой ситуации из-за быстрых кредитов. Часто люди берут заем один, два, три раза, а потом попадают в своеобразную долговую спираль. Они занимают снова, когда не могут выплатить предыдущий долг, и в итоге - эффект снежной лавины".
За выявленное нарушение PTAC наложил на 4Finance штраф в размере 285 тысяч евро. В 2023 году оборот компании составил 35 миллионов евро, а чистая прибыль - 15 миллионов евро. Таким образом, штраф составляет менее 2% годовой прибыли компании.
Показатели 4Finance в 2023 году:
- оборот: 35 437 851 евро
- чистая прибыль: 15 432 798 евро
Андрей Ванагс, член правления Латвийской ассоциации защиты прав потребителей:
"С нашей точки зрения, нарушение действительно очень грубое и серьезное. Другое дело, что я хотел бы напомнить, что установленный штраф в 300 тысяч евро совершенно неадекватен текущей рыночной ситуации".
Зайга Лиепиня, глава PTAC:
"Этот штраф близок к максимальному, это крупнейший штраф в истории PTAC. Однако если оценивать причиненный ущерб потребителям, возникает вопрос, является ли он большим или маленьким. По нашим различным методологиям, минимальный ущерб для потребителей превышает 3 миллиона евро, а максимальный может достигать 50 миллионов".
Согласно закону, если платежеспособность заемщика не была проверена, процентная ставка по кредиту не может превышать 6% годовых. Например, если выдан кредит в 3000 евро на 3 года с годовой ставкой 37%, то ежемесячный платеж оказывается на 48 евро выше разрешенного, а за весь срок клиент переплачивает 1723 евро.
Пример:
Чистый доход потребителя: 1000 евро
Зарегистрированные в Kredītinformācijas birojs (KIB) обязательства: 100 евро в месяц
Зарегистрированные в Crefo birojs (Crefo) обязательства: 200 евро в месяц
Выдача нового кредита невозможна
Сумма займа: 3000 евро
Ежемесячный платеж (37% годовых): 139 евро
Общая сумма к погашению: 5006 евро
По закону ставка должна быть 6%, переплата в месяц - 48 евро, за весь срок - 1723 евро
Гвидо Эндлерс, региональный руководитель 4Finance:
"Качественная выдача кредитов в 4Finance основана на тщательной проверке платежеспособности. Мы уверены, что и ранее, и сейчас соблюдаем все требования законодательства. Мы очень серьезно относимся к оценке платежеспособности клиентов и при том, что хотим предложить полезный продукт тем, кто в нем нуждается, мы отклоняем 80% новых заявок. Сейчас мы обжалуем решение PTAC, поэтому не даем дополнительных комментариев".
Что могут сделать клиенты 4Finance?
Штраф не превышает 300 тысяч евро, но клиенты компании могут требовать возмещения до 50 миллионов евро.
Зайга Лиепиня, глава PTAC:
"Есть возможность инициировать коллективный иск в суд, если больше пяти потребителей пострадали и если ассоциация, имеющая соответствующие полномочия, возьмет на себя это дело".
Андрей Ванагс, член правления Латвийской ассоциации защиты прав потребителей: "Закон предусматривает, что если кредитор не оценивает платежеспособность потребителя, то заемщик должен платить не более 6% в год. Учитывая, что процентные ставки в этом секторе гораздо выше, обычно 30-40%, эта разница может принести значительную выгоду потребителям".
Защитники прав потребителей призывают клиентов 4Finance сначала связаться с компанией. Необходимо запросить данные о том, проводилась ли оценка платежеспособности заемщика с использованием данных Crefo и KIB.
На сайтах бюро также можно посмотреть, кто запрашивал данные о кредитоспособности человека в последние годы. Если не были использованы полные данные, то следует запросить перерасчет процентов.
Андрей Ванагс, член правления Латвийской ассоциации защиты прав потребителей:
"Если компания не пойдет навстречу, мы обязательно рассмотрим возможность подачи коллективного иска в защиту потребителей. Это касается всех клиентов, заключивших договоры с 2019 года по настоящее время. Также это может касаться клиентов, которые заключили договор раньше, но затем увеличили сумму кредита. Особенно важно это для тех, против кого уже начаты процедуры взыскания или судебные разбирательства".
Закон позволяет заемщику в судебном порядке оспорить начисленные проценты и потребовать перерасчета. В таком случае обязанность доказать, что платежеспособность была проверена, ложится на кредитора, а не на должника. Ассоциация защиты прав потребителей также призывает Министерство юстиции инициировать проверку законности выдачи кредитов в судах.
Андрей Ванагс, член правления Латвийской ассоциации защиты прав потребителей:
"Мы думаем, что это всего лишь первый случай, потому что мы сами сталкивались с такими ситуациями в последние годы. Мы общались с кредиторами, помогали людям общаться с кредиторами. В нескольких случаях мы также добились списания долга или снижения процентных ставок. И эти было не только в 4Finance, были и другие кредиторы.
PTAC изучает, не допускали ли другие компании, предоставляющие "быстрые кредиты", аналогичные нарушения. Если подозрения подтвердятся, потребители смогут взыскать переплаченные суммы и с них.
NP: Может ли быть так, что и другие компании не проводили оценку?
Зайга Лиепиня, глава PTAC: В настоящее время мы проводим оценку. Да, на рынке есть еще несколько компаний, которые не проводили оценку должным образом, но мы, вероятно, поговорим о них, когда завершим процесс оценки.
Европейская директива предусматривает, что штраф за серьезные нарушения должен составлять до 4% от оборота компании. В случае 4Finance это было бы около полутора миллионов евро. Однако два года назад по предложению Министерства экономики правительство и Сейм Латвии приняли исключение, установив предельную сумму штрафа в 300 тысяч евро.
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