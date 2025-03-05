В Латвии и Эстонии электроэнергия подорожала на 65%, достигнув 151,58 евро за МВт·ч и 151,67 евро за МВт·ч соответственно. В Литве рост составил 70% - цена увеличилась до 152,29 евро за МВт·ч.

Основными причинами подорожания стали увеличение спроса из-за холодной погоды и резкое - более чем в два раза - снижение выработки ветряных электростанций в Балтийском регионе. В этих условиях рынок был вынужден компенсировать дефицит за счет более дорогой генерации на газовых электростанциях.

Тем не менее уже в начале марта ситуация улучшилась: средняя цена за первые пять дней месяца составила 55,71 евро за МВт·ч.

Рост цен в феврале объясняется возвращением зимних условий после теплого января. Холод в первой половине месяца увеличил энергопотребление, параллельно дорожала и газовая генерация. Вся Балтия столкнулась с падением ветровой выработки вдвое по сравнению с январем, что привело к более активному использованию дорогостоящих тепловых электростанций.