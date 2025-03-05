В феврале из-за низких температур стоимость электроэнергии выросла во всех странах Балтии, но в начале марта цены значительно снизились, сообщили агентству LETA представители оператора латвийской системы передачи электроэнергии AS Augstsprieguma tīkls (AST).
В Латвии и Эстонии электроэнергия подорожала на 65%, достигнув 151,58 евро за МВт·ч и 151,67 евро за МВт·ч соответственно. В Литве рост составил 70% - цена увеличилась до 152,29 евро за МВт·ч.
Основными причинами подорожания стали увеличение спроса из-за холодной погоды и резкое - более чем в два раза - снижение выработки ветряных электростанций в Балтийском регионе. В этих условиях рынок был вынужден компенсировать дефицит за счет более дорогой генерации на газовых электростанциях.
Тем не менее уже в начале марта ситуация улучшилась: средняя цена за первые пять дней месяца составила 55,71 евро за МВт·ч.
Рост цен в феврале объясняется возвращением зимних условий после теплого января. Холод в первой половине месяца увеличил энергопотребление, параллельно дорожала и газовая генерация. Вся Балтия столкнулась с падением ветровой выработки вдвое по сравнению с январем, что привело к более активному использованию дорогостоящих тепловых электростанций.
Кроме того, снизились объемы импорта электроэнергии, в том числе из Польши (на 66,9%), Швеции (на 8,4%) и Финляндии (на 1,4%). Это сокращение частично компенсировалось увеличением генерации внутри Латвии, где объем производства в феврале превысил внутреннее потребление.
Важным событием в энергетике региона стало успешное синхронное подключение электросетей Латвии, Эстонии и Литвы к континентальной Европе 9 февраля 2025 года в 14:05. Этот шаг укрепил энергетическую независимость Балтии, однако не оказал влияния на рост цен в феврале. В AST подчеркнули, что энергосистема Латвии работала стабильно, а генерирующие мощности и пропускная способность сетей были достаточны для покрытия спроса.
AST - независимый оператор латвийской системы электропередачи, обеспечивающий надежность и стабильность электроснабжения. Компания предоставляет услуги по передаче электроэнергии на основе установленных тарифов и отвечает за оперативное управление сетью. Государству принадлежит 100% акций AST, а ее облигации котируются на бирже Nasdaq Riga.
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