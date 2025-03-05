Возврат налога от государства могут получить и пенсионеры

При этом доходы можно задекларировать в течение последующих трех лет, например, сейчас это можно сделать и за 2023, и за 2022 год. Как мы помним, при планировании госбюджета на 2024 год в Министерстве финансов были подготовлены поправки к закону о подоходном налоге с населения, которыми предусматривалось, что с 1 марта 2025 года декларировать доходы за предыдущий год должны будут все без исключения жители.

Читайте также Деньги Глава VID поделилась, как служба выявляет неуплату налогов

Однако возмущение населения было настолько велико, что правительство передумало, решив не менять порядок декларирования доходов населения. При подаче декларации о годовых доходах в поддерживаемую VID систему электронного декларирования в декларацию автоматически включаются все имеющиеся в распоряжении VID данные и начисляются подлежащие уплате суммы. Жителям, которые сами не умеют справляться с весьма сложной EDS, чтобы подать декларацию о доходах в электронном виде, VID предлагает посетить любой единый государственно-муниципальный центр обслуживания клиентов, где им помогут сотрудники центра.

Помощь в подаче декларации о доходах можно получить и в восьми центрах обслуживания клиентов VID по предварительной записи по тел. 67120005. Прибыв в центр обслуживания клиентов VID, необходимо иметь при себе паспорт или ID-карту и, если человек использует интернет-банк, знать имя пользователя и пароль, чтобы иметь возможность подключиться к EDS.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!