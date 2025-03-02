Глава VID поделилась, как служба выявляет неуплату налогов

Глава VID Байба Шмите-Роке подтвердила, что письма с вопросами о расхождении между оборотом по счету и задекларированными доходами будут рассылаться и дальше, но не массово, а по целевым группам - например, тем, кто выигрывает в азартных играх или продает недвижимость.

Однако снижать порог, при котором такие письма отправляются, ведомство не планирует.

По ее словам, VID разрабатывает правила о сборе данных по крупным операциям в банкоматах - как на снятие, так и на внесение наличных.

Это позволит VID сопоставлять доходы с крупными операциями по внесению и снятию наличных в банкоматах.

"Потому что, например, в прошлом году один предприниматель таким образом он, снимая деньги в банкомате, платил "зарплату в конвертах" сотрудникам. Он выплачивал себе дивиденды (более миллиона евро). При этом сотрудники у него получали 200-300 евро, что ниже средней по отрасли… Мы объединяем такие данные и видим риски", - сказала Шмите-Роке.

Она также поделилась, что ученые Рижского технического университета разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который сможет выявлять строительные компании с наибольшими рисками уклонения от налогов.

"Мы понимаем, о каких предприятиях идет речь, и они будут первыми в списке, где мы будем проводить контрольные процедуры. Тогда увидим результаты", - отметила она.

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