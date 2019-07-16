Межвиетса повторно назначили главой СГБ. Борданс возмущен "тайностью"

Правительство во вторник, 16 июля, назначило на второй срок полномочий начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Нормунда Межвиетса.
Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) вечером после заседания правительства заявил журналистам, что оценивает работу Межвиетса положительно, и продление срока его полномочий - логичный шаг.
Вопрос рассматривался на закрытой части заседания правительства.
Новая консервативная партия (НКП) выразила возмущение тем, что повторное утверждение Межвиетса на этой должности планировалось "тайно", и потребовала у него отчета о работе в качестве главы СГБ.
Министр юстиции Янис Борданс (НКП) заявил, что министры его партии не будут участвовать в закрытой части заседания правительства, на которой решался вопрос о продлении срока полномочий Межвиетса.
Начальника СГБ, по закону, сроком на пять лет назначает правительство по рекомендации отраслевого министра.
Публичной информации о Межвиетсе немного. Ранее он работал в министерствах обороны, образования и науки, в Госканцелярии. Согласно декларациям должностного лица, поданным в 2000-е годы, Межвиетс жил на зарплату, не имея долгов, недвижимости и автомашины. В СГБ он работает с 2005 года, и с тех пор его декларации недоступны. Службу в Полиции безопасности Межвиетс начал в 2005 году.