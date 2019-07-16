Межвиетса повторно назначили главой СГБ. Борданс возмущен "тайностью"

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) вечером после заседания правительства заявил журналистам, что оценивает работу Межвиетса положительно, и продление срока его полномочий - логичный шаг.

Вопрос рассматривался на закрытой части заседания правительства.

Новая консервативная партия (НКП) выразила возмущение тем, что повторное утверждение Межвиетса на этой должности планировалось "тайно", и потребовала у него отчета о работе в качестве главы СГБ.

Министр юстиции Янис Борданс (НКП) заявил, что министры его партии не будут участвовать в закрытой части заседания правительства, на которой решался вопрос о продлении срока полномочий Межвиетса.

Начальника СГБ, по закону, сроком на пять лет назначает правительство по рекомендации отраслевого министра.