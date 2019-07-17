Ср, 17.07.2019
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У Минблага нет денег на содержание SIVA: его хотят передать университу им.Страдиня

Рамона Петравича

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государственное агентство социальной интеграции (SIVA) может быть передано Рижскому университету им. Страдиня, сообщила агентству LETA министр благосостояния Рамона Петравича.

Министр уже встречалась с руководством университета и обсуждала этот вопрос. Речь идет о передаче реабилитационного центра и двух учреждений образования - Юрмальской профессиональной средней школы и колледжа.

Петравича пояснила, что Министерству благосостояния не хватает средств, чтобы обеспечить качество услуг реабилитации и образования в SIVA.

Она попросила руководство высшего заведения предоставить свой бизнес-план, потому что перед передачей учреждения университету хочет убедиться в том, что он готов вкладывать средства в улучшение деятельности SIVA. Министр признала, что проблем у учреждения много, потому что в последние годы средства в него не инвестировались.

Для передачи SIVA университету необходимо и согласие Минздрава.

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