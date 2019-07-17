В Плявниеках пьяная мать, убегая от полиции, выронила из коляски ребенка

Мать ребенка употребляла в компании местных жителей крепкие алкогольные напитки во дворе многоквартирного дома, ребенок в коляске находился рядом, отмечает передача.

Несмотря на то, что полицейские пытались решить ситуацию мирным путем, пьяная мамочка многократно пыталась сбежать с места событий, пока, попытавшись резко развернуть коляску, не потеряла равновесие и ребенок не выпал на землю.

После этого как мать, так и другие присутствующие участники дворовой вечеринки подняли сильный шум, в результате чего инспекторы были вынуждены попросить дополнительной помощи и на место прибыли еще два экипажа полиции.

Ребенок был передан в руки медиков. На счастье, падение было удачным и малыш не пострадал.

После того, как ребенок оказался в безопасности, стражи порядка доставили в участок пьяную мать, а также ее самого ярого защитника, который мешал работе полиции, сообщает передача.