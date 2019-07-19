"Я не верю, что все было по-дружески": Популярная артистка лейбла Black Star об уходе Крида, L`One и Кристины Си

После фестиваля Дана даст концерт в одном из небольших рижских клубом. Это будет акустический концерт. Очень камерный и "для своих". Но певица пообещала, что вернется в октябре в Ригу вновь. Это будет уже большой концерт, но опять акустический, так как она очень любит акустику.

"В родном городе хочется от души попеть. В акустике есть все, что я люблю... Больше акцентов на вокал", - отмечает певица.

Если говорить про сотрудничество с лейблом Black Star, то Дана подчеркивает, что - это круто.

"Это то, что мы ожидали. Я вспоминаю в какой эйфории и с какими эмоциями был подписан контракт. Это бесценные ощущения. Это слезы, истерики - это счастье какого-то неимоверного...

Возвращаясь в то время, когда мы попали, когда подписывали бумаги с жадностью и азартом... Грех сейчас переобуваться. Это было бы враньем... Я абсолютно счастлива. У нас прекрасное взаимопонимание с лейблом", - говорит Дана.

Комментирую скандал вокруг ухода из лейбла Егора Крида, L`One и Кристины Си она объясняет, что верит в то, что все держится в жизни на человеческих отношениях.

"Я честно не знаю. Я наблюдатель... Я не верю, что все было по-дружески до момента ухода. Не знаю... Хотя это наши догадки, мы можем только додумывать", - сказала она.

Дана Соколова также поделилась планами на будущее. Впереди она готовит новый альбом и несколько дуэтов с друзьями-артистами.