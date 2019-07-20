Сб, 20.07.2019
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Тарзан эротично показал, как он согревает Наташу Королёву

Сергей Глушко и Наташа Королева

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Российская артистка Наташа Королева вместе с супругом Сергеем Глушко отдыхает в Черногории. Звезды не забывают радовать поклонников и "подогревать" свои Instagram-страницы жаркими кадрами своего отпуска. 

Сергей не стесняется публиковать на своей странице полуобнажённые снимки, он и в этот раз решил не изменять себе. "Горячий" снимок артист сделал вместе со своей 46-летняя женой, которая обладает отменным чувством юмора. 

"Поймал русалку — теперь сушу её на солнышке", - пошутил под фото Тарзан. 

Поклонники звездной пары оценили юмор и принялись развивать тему в комментариях. Подписчики отметили, что Сергей и Наташа отменно подходят друг другу.

"Вот что значит подходят друг другу! Все изгибы совпали", "Завидую людям без комплексов! Тарзан, вами восхищаюсь, не телом, а как верно вы любите Наташу! Она супер!", "Звезда в кайфе на эксклюзивном приспособлении для загара "Тарзанка"", - писали они.

Сергей Глушко (Тарзан) не просто супруг Наташи Королевой. Он также танцор и актёр, но больше прославился своими стриптиз-шоу. Пара поженилась в 2003 году. 

Ранее Наташа Королева приняла вызов Лободы и сделала фото в стиле ню, но потом удалила снимок

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