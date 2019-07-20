Тарзан эротично показал, как он согревает Наташу Королёву

Российская артистка Наташа Королева вместе с супругом Сергеем Глушко отдыхает в Черногории. Звезды не забывают радовать поклонников и "подогревать" свои Instagram-страницы жаркими кадрами своего отпуска.
Сергей не стесняется публиковать на своей странице полуобнажённые снимки, он и в этот раз решил не изменять себе. "Горячий" снимок артист сделал вместе со своей 46-летняя женой, которая обладает отменным чувством юмора.
"Поймал русалку — теперь сушу её на солнышке", - пошутил под фото Тарзан.
Поклонники звездной пары оценили юмор и принялись развивать тему в комментариях. Подписчики отметили, что Сергей и Наташа отменно подходят друг другу.
"Вот что значит подходят друг другу! Все изгибы совпали", "Завидую людям без комплексов! Тарзан, вами восхищаюсь, не телом, а как верно вы любите Наташу! Она супер!", "Звезда в кайфе на эксклюзивном приспособлении для загара "Тарзанка"", - писали они.
Сергей Глушко (Тарзан) не просто супруг Наташи Королевой. Он также танцор и актёр, но больше прославился своими стриптиз-шоу. Пара поженилась в 2003 году.